VIDEO Auto na parkovisku razom pohltili plamene: Vodič v ňom zabudol... Neurobte túto chybu aj vy!

(Zdroj: YouTube/bstyledevi)

Po zverejnení záberov horiaceho vozidla apelujú mnohí používatelia sociálnych sietí na to, aby boli ľudia viac upozorňovaní na nebezpečenstvo ponechania elektronických cigariet vo vozidlách. Pri vysokých teplotách môžu totiž už po krátkom čase explodovať a spôsobiť požiar. Príkladom je aj desivé video, ktoré zachytila bezpečnostná kamera. „Podľa majiteľa vozidla sa batéria v cigarete, ktorá zostala v stredovej konzole, natoľko zahriala, že explodovala a zapálila interiér vozidla,“ informuje popis videa.

Spoločnosť Ske Vape, ktorá vyrába elektronické cigarety, na svojej webovej stránke uviedla: „Ponechanie elektronickej cigarety v rozpálenom aute, hoci aj na krátky čas, môže spôsobiť vážne problémy. Teplo môže poškodiť batériu a ďalšie komponenty, čo predstavuje bezpečnostné riziko a skracuje jej životnosť. Tiež to predstavuje značné riziko, predovšetkým kvôli prehriatiu lítium-iónových batérií. Tie obsahujú horľavý elektrolyt a vystavenie vysokým teplotám môže viesť k vážnym následkom.“

Diváci video označili za šialené, pričom jeden z komentujúcich uviedol: „Tie plamene siahali po kameru!“ Ďalší poznamenal: „Nenechávajte tie veci na priamom slnku. Zaujímalo by ma, či majú tie cigarety pokyny, ktoré vás na to upozorňujú.“ Tretí pripomenul, že každý, kto fajčí elektronickú cigaretu, by si mal uvedomiť, aké je nebezpečné nechávať tieto výrobky a nabíjačky v prehriatych autách alebo na priamom slnku.