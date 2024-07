Žena tvrdí, že jej svokra je zamilovaná do vlastného syna: Chce, aby pri nej ležal a... To je ale nechutné!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Žena sa na Reddite podelila o svoje podozrenie, že jej svokra prechováva ku svojmu vlastnému synovi romantické city. Prezradila, že s manželom tvoria pár už deväť rokov. Vždy ju však znepokojovalo to, ako sa s ním jeho mama rozpráva a čo k nemu cíti.

„Komentuje, aký je to sexi muž, hovorí o tom, akú má pevnú pokožku, čeľusť, hovorí mi, že naše deti vyzerajú, akoby ich splodila ona a on,“ napísala žena v príspevku na Reddite, informuje denník Mirror. To však ani zďaleka nie je všetko. Spomenula napríklad incident, z ktorého sa dodnes neotriasla. „Spali sme v posteli a keď sme sa zobudili, niekto nariekal, ako keby prišiel o dieťa alebo sa stalo niečo strašné. Vyskočíme z postele a zbadáme ju vo dverách, ako nekontrolovateľne vzlyká,“ uviedla žena ďalej.

(Zdroj: Getty Images)

Okamžite sa svojej svokry spýtala, čo sa deje. Odpovedala, že mala naozaj hrozný deň a následne sa spýtala svojho syna, či si môže ísť ľahnú k nej. „Budem ťa držať a ovoniavať tvoje vlasy,“ povedala. To ženu pochopiteľne šokovalo. Neskôr svoj príspevok aktualizovala o ďalšie informácie. Vysvetlila, že svokra s nimi nebýva, no prichádza a odchádza z domu, ako sa jej zachce. „Nikdy sa mi to nepáčilo, ani som s tým nesúhlasila,“ uviedla. Používatelia Redditu rýchlo zvážili bizarnú situáciu a o svoje postrehy sa podelili v komentároch.

„Ak ste nikdy nepočuli termín emocionálny incest, tak toto je ono. A ak sa to deje celý jeho život, pre vášho manžela bude naozaj ťažké vymotať sa z toho,“ uviedol jeden z komentujúcich. Ďalší súhlasil a dodal, že ženin manžel potrebuje prehodnotiť svoj vzťah s vlastnou matkou. „Ak nemáte deti, mali by ste ísť na chvíľu od seba, kým sa budete venovať párovej a individuálnej terapii. Ak odmietne, mali by ste odísť, pretože táto úroveň psychického týrania nie je niečo, čo sa dá len tak prekonať,“ napísala tretia.

(Zdroj: Getty Images)

„Vyhľadajte si Jocastin komplex. Mohlo by to vysvetliť jej reakciu, keď vás videla v posteli s manželom. Vidí vás ako druhú ženu v tomto vzťahu,“ dodal iný komentujúci a zároveň poukázal na komplex, ktorý je pomenovaný podľa matky slávneho Oidipa. Kým pojmom Oidipov komplex odborníci nazývajú závislosť syna na matke aj v dospelom veku, Jocastin komplex odkazuje na opačnú závislosť – a síce závislosť matky na synovi, a to aj vtedy, keď je už dospelý a má vlastnú partnerku či dokonca rodinu.