Od júla môžu prísť do Maďarska hosťujúci robotníci z Ruska a Bieloruska

BUDAPEŠŤ - Do Maďarska môžu od 8. júla pricestovať občania Ruska a Bieloruska, aby s takzvanou národnou kartou legálne vstúpili na pracovný trh. Upozornil na to vo štvrtok server forbes.hu, podľa ktorého maďarská vláda tak otvorila dokorán schengenskú bezpečnostnú bránu.

O význame hosťujúcich pracovníkov z Ruska z hľadiska národnej bezpečnosti hovoril server s expertom na Rusko Andrásom Ráczom. Občania tretích krajín (mimo EÚ) môžu v Maďarsku pracovať na základe nejakého druhu povolenia na pobyt alebo s takzvanou národnou kartou. Nejde o nový systém - ešte pred 8. júlom pricestovalo do Maďarska veľké množstvo ukrajinských a srbských občanov, ktorým to umožnila práve národná karta. Po Bosne a Hercegovine, Severnom Macedónsku, Moldavsku, Čiernej Hore, Srbsku a Ukrajine tak môžu prichádzať pracovať legálne do Maďarska už aj občania z Ruska a Bieloruska.

Medzi statusom hosťujúceho robotníka a národnou kartou existuje niekoľko dôležitých rozdielov. V prípade národnej karty nie je stanovený maximálny ročný počet zahraničných zamestnancov. Držiteľ národnej karty sa nezapočítava ani do limitu 60.000 pracujúcich cudzincov na rok, neexistuje v súvislosti s ňou ani žiadne profesijné obmedzenie.

O národnú kartu môžu ľudia požiadať prvýkrát na dva roky, ale je možné jej platnosť prakticky neobmedzene predlžovať. Inštitút národnej karty zaviedla maďarská vláda z dôvodu sankcií uvalených na ruskú Medzinárodnú investičnú banku, ktorej ruskí pracovníci mali množstvo výhod vrátane diplomatickej imunity a oslobodenia spod daňovej povinnosti. Banka bola vlani zaradená na sankčný zoznam Spojených štátov.

Podľa Rácza môže teraz množstvo Rusov znova vstúpiť na územie Maďarska, a teda schengenu, bez akéhokoľvek zdôvodňovania a preverovania. Takéto otváranie pracovného trhu vníma expert ako vážne ohrozenie národnej bezpečnosti.