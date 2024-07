Mladík si vyrobil vlastné mydlo s tajnou ingredienciou: Ľudom sa dvíha žalúdok! Keď to uvidíte, pochopíte

(Zdroj: TikTok/roberttolppi)

Dvadsaťtriročný Robert Tolppi uviedol, že chirurgovia chceli tuk po liposukcii vyhodiť ako zdravotnícky odpad. To mu však prišlo ako zbytočný plytvanie, a tak dostal nápad – začal zo svojho tuku vyrábať mydlá. „Opýtal som sa, či si ho môžem nechať, pretože som vždy chcel vyrábať mydlo a nechcel som plytvať dobrým tukom,“ povedal, informuje denník New York Post. Vo videu, ktoré publikoval na TikToku, je vidieť, ako Tolppi vyrába svoje vlastné mydlo. Do hrnca s vodou vylieva svoj tuk a mieša ho s vanilkovým esenciálnym olejom a lupeňmi ruží. „Prečo to vonia tak dobre?“ spýtal sa vo videu.

Tolppi zmes následne naleje do obdĺžnikovej formy a potom ho nakrája. Svoj produkt potom otestuje na vlastných rukách, aby zistil, či pení. „Moje ruky sú také čisté a úžasne voňajú,“ rozplýva sa Tolppi, ktorý si teraz teoreticky môže umývať brucho vlastným tukom. Ukázalo sa však, že nie všetci sú z jeho mydla takí nadšení, ako on. Mnohí vyjadrili znechutenie. „To je také nechutné,“ uviedol jeden z divákov videa.

Iní prirovnávali Tolppiho experiment ku kultovému bodu zápletky v trileri Davida Finchera „Klub bitkárov“ z roku 1999, kde postavy Brada Pitta a Edwarda Nortona zbierajú tuk z kontajnera liposukčnej kliniky a používajú ho na výrobu výbušnín. „Pravidlo číslo jeden Klubu bitkárov: Nehovor o klube bitkárov,“ vtipkoval ďalší. TikTokker však tvrdí, že kultový film nebol jeho inšpiráciou. „Myšlienka mydla s ľudským tukom mi prišla presvedčivá a posunula závery hnutia za nulový odpad a snahu našej spoločnosti o recykláciu na ďalšiu úroveň,“ vyhlásil Tolppi.