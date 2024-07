Ľudí vystrašil obrovský potkan pri koši: Zrazu ho niečo schmatlo! Strašidelné VIDEO, od hrôzy by ste ušli

(Zdroj: X/crazyclipsonly)

NEW YORK – Najľudnatejšie mesto v Spojených štátoch amerických New York sužujú potkany. Jedného takého je vidieť aj vo videu natočenom v metre. Ľudí rozrušila najmä jeho enormná veľkosť. To, čo nasledovalo, ich však absolútne vydesilo. Na zábere sa totiž objavilo niečo oveľa väčšie.

Na záberoch, ktoré sa objavili na sociálnej sieti X, vidno potkana, ktorý leží na boku a zjavne sa nedokáže hýbať. Hlodavec sa nachádza v blízkosti niečoho, čo vyzerá ako odpadkový kontajner. Ľudia si okamžite všimli, aký je potkan veľký. O chvíľu neskôr však bezmocného potkana niečo vtiahne pod kontajner. Aj keď to môže pripomínať hotovú sci-fi scénu, diváci sa chvíľu nato dozvedia, že to, čo hlodavca stiahlo, nebola žiadna tajomná sila, ale ešte väčší potkan. Vo videu mu vidno len hlavu, no je zjavné, že ide o mimoriadne veľkého jedinca.

Enormous rat in the New York subway pic.twitter.com/cKITWvQEXm — Crazy Clips (@crazyclipsonly) July 7, 2024

Diváci si rýchlo vytvorili vlastný názor na to, akej znepokojujúcej udalosti boli práve svedkami. Mrazivé krátke video, ktoré na sociálnej sieti zverejnila spoločnosť Crazy Clips, rýchlo získalo viac ako 327 000 zhliadnutí. Jeden z používateľov v komentári napísal: „To zviera vyzerá byť rovnako veľké ako mačka!“ Druhý sa pýtal: „Stiahol tú krysu Xenomorf?“ Narážal tým na fiktívnu mimozemskú postavu Votrelca. Štvrtý dodal: „A ja som si myslel, že ten prvý je veľký.“

Odpadkový kôš na kolieskach, ktorý vidno aj vo videu, sa však ukázal byť efektívnou zbraňou v mestskej vojne proti potkanom. Starosta Eric Adams v pondelok oznámil nové pravidlo, ktoré zakazuje majiteľom obytných domov v New Yorku hromadiť odpadky na uliciach, informuje portál The Guardian. Adams síce priznal, že ukladanie odpadu do kontajnerov nie je nový koncept, ale pre obyvateľov mesta, ktorí celé desaťročia len vyhadzovali vrecia s odpadkami na uliciach, je to veľká zmena.