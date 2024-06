Rodina sériového vraha Teda Bundyho po 50 rokoch prelomila mlčanie: Mrazivé listy z väzenia! Toto im odkázal

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

Edna Cowell Martinová, Bundyho sesternica, po prvý raz odhalila listy pred vydaním svojej knihy „Dark Tides: Growing up with Ted Bundy“. So svojím bratrancom si písala v čase, keď v cele čakal na popravu. Edna je prvou členkou Bundyho rodiny, ktorá sa verejne podelila o to, aké to bolo vyrastať s obávaným sériovým vrahom. V listoch ho viackrát prosila, aby sa pred popravou priznal k svojim zločinom. Pokúsila sa tiež preniknúť do mysle zvráteného vraha a pýtať sa ho na jeho možné motívy zabíjania, ktoré jej vo svojich listoch poprel, ale nakoniec sa k nim priznal, niektoré krátko pred smrťou.

„Poviem ti toľko, nikoho som nezabil,“ uviedol Bundy, o ktorom Edna pre denník Daily Mail povedala, že bol skôr jej „bratom“ než bratrancom. dol v jednom z listov na smrť. „Nenesiem žiadnu vinu, nemám výčitky ani necítim ľútosť. Čo sa stalo, stalo sa,“ napísal ďalej. Pre Ednu bolo ťažké priznať si, že človek, po boku ktorého vyrastala a ktorého opísala ako priateľského, starostlivého chlapca, je v skutočnosti chladnokrvný zabijak.

Bundy uniesol a zabil desiatky žien. Prvýkrát ho súd obvinil z vraždy v roku 1976. Po viac ako desaťročí popierania sa priznal k 30 vraždám spáchaným v siedmich štátoch v rokoch 1974 až 1978. „V záujme tvojej rodiny a najmä rodín tvojich obetí, prosím, vysvetli, čo sa stalo,“ napísala Edna. „Niektoré zo žien, ktoré si zavraždil, sa nikdy nenašli,“ uviedla ďalej. Bundy sa jej však odmietol priznať a dokonca sám seba prirovnal k mierovému aktivistovi Mahátmovi Ghándímu.

BREAKING: Known necrophiliac Ted Bundy has been named Twitter’s White Boy of the Month. pic.twitter.com/wz7zYFIRyG — Le Cinéphiles (@LeCinephiles) January 25, 2019

Bundy bol napokon popravený 24. januára 1989. Pred floridskou štátnou väznicou sa zhromaždili davy s nápismi „Fry Bundy, Fry“ a keď bol vyhlásený za mŕtveho, dav odpálil ohňostroje. Po jeho kremácii sa splnilo Bundyho posledné želanie, pretože podľa jeho vôle bol jeho popol rozptýlený pozdĺž pohoria v štáte Washington, kde pochoval množstvo svojich obetí.