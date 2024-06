Pozor na málo známe zákony v obľúbeným destináciách: Tu v žiadnom prípade nekŕmte holuby! Inak pokuta

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Tisíce dovolenkárov sa vydávajú do svetových destinácií, aby spoznali nové miesta alebo si jednoducho oddýchli a užili slnko. Odborníci však varujú cestovateľov, aby nezabúdali na ľahko prehliadnuteľné cestovné zákony. V opačnom prípade vás hrozia poriadne mastné pokuty.

Ako informuje The Guardian, iba nedávno si influencerka z Dubaja poriadne zavarila. Natáčala totiž ružovú pláž Spiaggia Rosa na Sardínii v Taliansku, za čo dostala pokutu neuveriteľných 1 800 eur. Napriek svojej podmanivej kráse je však vstup na pláž od roku 1994 zakázaný. Úrady sa tak rozhodli po tom, čo začali turisti kradnúť piesok. To viedlo k vyblednutiu jej jedinečnej ružovej farby. Zdá sa však, že Sardínia nie je jedinou destináciou s prísnymi turistickými zákonmi. Odborníci z rekreačného parku Parkdean Resorts upozornili dovolenkárov na niektoré z najbizarnejších pravidiel v obľúbených destináciách, informuje denník Daily Star.

V Benidorme by ste nemali stavať hrady z piesku

Pláž Levante, jedno z najobľúbenejších prímorských miest v Benidorme, sa tiahne dva kilometre pozdĺž španielskeho pobrežia a ponúka množstvo ležadiel a detských ihrísk. Ak tu však plánujete postaviť hrad z piesku, budete si musieť zabezpečiť povolenie alebo riskovať pokutu až do výšky 150 eur. Toto pravidlo bolo zavedené kvôli turistom, ktorí do piesku často písali obscénne výrazy či stavali nevhodné pieskové štruktúry. To však nie je všetko. „Ak na pláži fajčíte, spíte alebo používate šampón alebo telové mlieko, môžete dostať ďalšie stovky pokuty,“ upozornili odborníci.

Pozor na nosenie maskáčového vzoru

Barbados dal jasne najavo, že akákoľvek forma maskovacieho odevu je zakázaná. Kráľovský policajný zbor Barbados to zopakoval v roku 2020 a zdôraznil, že rušivé vzory sú zakázané v akejkoľvek podobe, vrátane topov, topánok, opaskov a dokonca aj tvárových masiek. Každý, kto bude pristihnutý pri nosení maskáčového vzoru, môže čeliť ročnému pobytu za mrežami, mastnej pokute 2 000 dolárov (1 870 eur) alebo obom. „Niekoľko krajín vrátane Barbadosu, Jamajky a Svätej Lucie má zákony, ktoré zakazujú ľuďom nosiť maskovacie oblečenie,“ uviedli odborníci. „Toto pravidlo vstúpilo do platnosti, pretože nosenie maskáčov sa často spája s rebelmi a problémovými jedincami,“ dodali.

V Benátkach nie je dovolené kŕmiť holuby

Ak sa chystáte do Benátok, radšej nekŕmte vtáky na Námestí svätého Marka. Od roku 2008 je kŕmenie holubov úplne nezákonné. Miestne úrady argumentujú, že vtáky ničia bujné historické miesta destinácie. Zákaz sa vzťahuje aj na predaj krmív pre vtáky na uliciach. „V snahe kontrolovať počet holubov a škody, ktoré spôsobujú v Benátkach, mesto zakázalo ich kŕmenie. Každému turistu, ktorého zbadajú dávať holubom jedlo, hrozí pokuta od 80 dolárov (74,8 eur) do 775 dolárov (724,9 eur),“ zdôraznili experti.

Nenoste plážové oblečenie v španielskych uliciach

Ukázalo sa, že v niektorých španielskych hotspotoch je nosenie bikín ďaleko od pláže zakázané. Ignorovaním pravidiel riskujete pokutu vo výške viac ako 450 eur. Britské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo: „V niektorých častiach Španielska je nezákonné nosiť na ulici len bikiny alebo plavky. V niektorých oblastiach Španielska je zase nezákonné mať odhalenú hruď.“