Vedci našli v starodávnej hrobke najstaršie víno na svete: Jeho zloženie ich šokovalo! Toto by ste nevypili

CARMONA - Štúdia uverejnená v časopise Journal of Archaeological Science priniesla šokujúce zistenia týkajúce sa analýzy nálezu starého dve tisícky rokov. Išlo o rímsku hrobku, ktorá vo svojich útrobách ukrývala tajomstvo. Ako sa ukázalo, okrem spopolnených ľudských pozostatkov sa vo vnútri nachádzalo aj niečo oveľa bizarnejšie.

V roku 2018 bolo náhodou objavené víno macabre-net sauvignon staré 2000 rokov. Stalo sa to v španielskej Carmone, keď náhodou jedna rodina pri renovácii domu narazila na starú potopenú rímsku hrobku. Výsledok analýzy jeho vzorky bol veľmi prekvapivý. „Bolo to prvý raz, čo sme našli niečo také,“ povedal organický chemik José Rafael Ruiz Arrebola, ktorý víno analyzoval, pre portál ATI. Súčasťou tohto vzácneho nálezu bola okrem iných artefaktov aj pohrebná urna s kremačnými kostnými pozostatkami, zlatý prsteň zdobený podľa dvojhlavého rímskeho božstva Janusa a takmer päť litrov červenohnedej tekutiny. „Neočakávali sme, že tam bude tekutina a už vôbec nie v takom množstve," povedal chemik. „Všetky nájdené pohrebné urny doteraz obsahovali len spopolnené kostné pozostatky a rôzne predmety súvisiace s pohrebnými obetami,“ priblížil.

Výsledky následných PH testov ukázali, že išlo o víno. „Hľadali sme biomarkery, čiže chemické zlúčeniny, ktoré jednoznačne rozpoznajú o akú látku ide,“ uviedol Arrebola pre The Guardian. Jeho tím vo svojej štúdii identifikoval sedem vínnych polyfenolov, čiže prirodzene sa vyskytujúcich zlúčenín, ktoré sa nachádzajú v ovocí, zelenine, nápojoch a iných potravinách. Všetky tieto chemické látky boli následne porovnané so zložkami vín z Andalúzie. Ďalšia analýza ukázala, že ide o biele víno, ktoré sa podobalo ročníkom vyrábaným v tejto oblasti. Vďaka tomu sa nápoj stal najstarším vínom, aké bolo doteraz nájdené v tekutej forme. Zatienil tak doterajšieho držiteľa rekordu, a to 1 700 rokov starú fľašu nájdenú v inej rímskej hrobke pri nemeckom meste Speyer v roku 1867.

Prirodzene, nalievanie alkoholu do pohrebnej urny môže pôsobiť morbídne. Rimania však často pochovávali mŕtvoly nielen s vínom, ale aj s parfumami a ďalšími príjemnými vecami, aby si mohli v posmrtnom živote užívať skutočný blahobyt. Inými slovami: telo bolo síce mŕtve, ale duch žil ďalej. Zaujímavé je, že tento konkrétny ročník môžu konzumovať aj živí. „Urobili sme mikrobiologickú analýzu a nie je ani trochu toxický,“ zdôraznil Arrebola na margo nájdeného vína. Vedci však uviedli, že majú výhrady voči pitiu tohto ročníka vzhľadom na to, že strávil 2 000 rokov v kontakte so spopolneným telom mŕtveho Rimana.