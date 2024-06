Pitevná technička prezradila, čo sa stane s mužským penisom po smrti: Budete v šoku! Len pre silné žalúdky

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ako informuje 23-ročná nemenovaná súdna technička a pitevná asistentka v príspevku na Reddite, svojej profesii sa venuje jeden rok. „Robila som pitvy všetkých štádií života, všetkých štádií rozkladu, jednoduchých prípadov ako infarkty a zložitých prípadov ako embólia plodovou vodou. Vraždy, samovraždy, predávkovanie drogami, obchodovanie s ľuďmi sú pre nás bežné a každodenné,“ uviedla v príspevku.

Zároveň vyzvala ostatných, aby sa jej spýtali na to, čo ich zaujíma. Jeden z používateľov Redditu neváhal a spýtal sa na to, čo pravdepodobne zaujíma nejedného muža. „Čo sa stane s penisom, keď sa telo rozkladá? Rozprávate sa niekedy so svojimi spolupracovníkmi o ľudskej anatómii?“ uviedol. Súdna technička a pitevná asistentka odpovedala: „Dosť intenzívne sa nafúkne, zozelenie a je plný lariev ako zvyšok tela.“

Potom vysvetlila, že penisy zosnulých pacientov musia niekedy zo zdravotných dôvodov prekonzultovať, najmä ak sú prítomné genitálne bradavice, poškodenie, tetovanie či silikónové implantáty. Odborníčka dodala: „Musíme odstrániť šperky, ak má zosnulý genitálny piercing a ak má zavedený katéter, musíme odstrániť aj ten.“