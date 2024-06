Muž našiel strašidelné kresby ukryté v stene svojej izby: Bojí sa, že ho niekto preklial! Desivá FOTO

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

S týmto strašidelným nálezom sa pochválil v príspevku, kde vysvetlil, že nedávno pomáhal upratovať dom svojich rodičov. „Našiel som to v spálni z detstva, čo to znamená?“ napísal. Papier, ktorý vyzeral, akoby sa úspešne vyhol zubu času, bol pokrytý záhadnými diagramami a symbolmi s čudnými nadpismi. „Pri upratovaní detskej izby v dome mojich rodičov som našiel toto prilepené na stene nad zárubňou dverí,“ dodal muž. Na záver svojho príspevku uviedol: „Bolo to veľmi dobre skryté. Verím, že je to kliatba. Moja mama má podozrenie, že za všetko môže naša teta. Vie niekto, čo tieto symboly znamenajú alebo aké kliatby niekomu čoskoro prinesú?“

Desiatky ľudí naznačovali, že čmáranice súvisia s temným umením. „Šalamúnove kľúče, Hermova tabuľka, enochijské pečate,“ komentoval jeden z používateľov. „Okultizmus viktoriánskej éry,“ pridal sa ďalší. Tretí napísal: „Kresba, ktorú ste našli, vyzerá ako zbierka okultných symbolov a sigiel, ktoré sa často používajú v rôznych formách mystických a ezoterických praktík. Táto kresba je pravdepodobne spojením symbolov z rôznych ezoterických tradícií určených na duchovné alebo ochranné účely.“ Používateľ sociálnej siete zároveň vysvetlil, že prítomnosť elementárnych symbolov, anjelských mien a božstiev naznačuje, že by mohlo ísť o súčasť rituálnej alebo magickej praktiky určenej na privolanie ochrany, vedenia alebo moci.

Iný komentujúci sa snažil upokojiť mužove obavy. „Archanjelské pečate/symboly predstavujúce Gabriela, Uriela a Rafaela spolu s nejakými Mojžišovými knihami, ktoré vyzerajú ako pečate nad nimi,“ priblížil v komentári. „Sú to dobré veci,“ dodal, čím narážal na to, že pravdepodobne ide o ochranné symboly. Autor príspevku v aktualizácii uviedol, že je stále skeptický a doposiaľ s istotou nevie, čo presne symboly znamenajú.