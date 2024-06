Vďaka jednoduchému TRIKU udržíte vôňu parfumu celý deň: Ľudia sú v nemom úžase, toto musíte vyskúšať

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nádherná vôňa je veľmi dôležitá. Zlepšuje náladu, zvyšuje sebavedomie a zabraňuje tomu, aby ste okolo seba vydávali nepríjemné pachy. Jediným problémom však je, že tieto nádherné vône majú tendenciu s postupom dňa vyprchať. Pri všetkých rušných činnostiach a nevyhnutnom potení je jasné, prečo tieto lahodné tóny začnú časom miznúť. Našťastie sa nedávno stal internetovou senzáciou tip, ktorý ponúka riešenie, ako zabezpečiť, aby vaše obľúbené vône vydržali počas celého dňa. Na TikToku ho zdieľala žena menom Charla, na sociálnych sieťach známa ako Charla's Cleaning Hacks. Vo videu môžete vidieť, ako Charla skvapalňuje vazelínu tým, že ju zaleje kovovú nádobku vriacou vodou.

Potom do tejto zmesi nastrieka svoj parfum. Keď ju nechá chvíľu vychladnúť v chladničke, môže si pevnú, ale poddajnú zmes naniesť na krk alebo zápästie. Šikovná nádobka sa jej zmestí do kabelky, takže vôňu môže použiť kedykoľvek počas dňa. Video sa takmer okamžite stalo virálnym a získalo množstvo komentárov. Jeden z používateľov sociálnej siete uviedol: „Tak toto je dobré!“ Zatiaľ čo ďalší dodal: „Tak trochu to chcem vyskúšať.“ Tretí sa podelil o užitočnú radu: „Vždy to môžete roztopiť na radiátore, aby ste si nespálili prsty.“ Iný používateľ vtipkoval: „Všetko je to zábava, kým nezabudnete a nenatriete si to na pery.“

Ak ste voči tejto teórii skeptickí, v skutočnosti to dáva zmysel, pretože vône na suchej pokožke dlho nevydržia. Alkohol, ktorý tvorí základ väčšiny obľúbených parfumov, môže pokožku ešte viac vysušiť. Novinárka denníka The Guardian Anita Bhagwandasová však raz túto teóriu otestovala tak, že na jedno zápästie naniesla vazelínu a potom naň nastriekala parfum. Nakoniec priznala, že zápästie s vazelínou malo silnejšiu vôňu. Nanesením trochy vazelíny na krk pred nastriekaním parfumu by ste potenciálne mohli spomaliť proces schnutia a udržať príjemnú vôňu dlhšie. Ak teda nemáte chuť rozpustiť vazelínu, môžete si skúsiť pred nastriekaním parfumu natrieť trochu vazelíny na krk alebo zápästie.