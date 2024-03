Influencerka (59) sa podelila o tajomstvo mladistvého vzhľadu: Tento TIP kozmetický priemysel zamlčiava!

(Zdroj: Instagram/vickyvwell)

NEW YORK – Päťdesiatdeväťročná influencerka Vicky Derosaová, ktorá je známa svojím mladistvým vzhľadom, sa podelila o jednoduchý trik, vďaka ktorému bojuje proti starnutiu. Podľa jej slov o ňom miliardový kozmetický priemysel nehovorí, pretože nechce, aby ho niekto vedel.

Od investovania do drahých krémov až po injekcie výplní a botoxu, ľudia v snahe zachovať si mladistvý vzhľad robia skutočne kadečo. Influencerka Vicky Derosaová sa však podelila o oveľa lacnejší tip, vďaka ktorému budete vyzerať mlado. „Každý hovorí o veciach, ktoré si môžete dať na svoju pleť. Všetci sa vás vždy snažia prehovárať, aby ste si kúpili peptidy a oleje, masky a míňali peniaze,“ povedala vo svojom videu na TikToku.

Tvrdí však, že tajomstvo mladistvej pleti spočíva viac v tom, čo jete, než v tom, čo si dávate na tvár. Napokon konečne odhalila tajnú ingredienciu – sardinky. „Nemusíte ich jesť každý deň. Snažím sa ich jesť aspoň tri alebo štyrikrát týždenne,“ prezradila.

„Ale keby ste vedeli, aké úžasné sú sardinky pre vašu pokožku, čo robia na to, aby vašu pokožku naplnili, čo robia, aby vám dodali napríklad žiarivú pokožku, tiež by ste ich jedli,“ uviedla ďalej a dodala, že sardinky sú veľmi dostupnou a lacnou potravinou, ktorú môžete ľahko zaradiť do svojho jedálnička.

Používatelia sociálnej siete zostali ohromení a v komentároch sa podelili o svoje dojmy. „To je smiešne! Jedla som ich už roky, mám 65 a nemám ani jednu vrásku,“ uviedla jedna z komentujúcich. „Máte absolútnu pravdu, dávam si pozor, aby som ich jedla aspoň dvakrát týždenne,“ napísala ďalšia komentujúca. „Nie je to moje obľúbené jedlo, ale pokúsim sa to zaradiť do jedálnička,“ prisľúbila tretia.