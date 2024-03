Pár vďaka lekárskemu zákroku odhalil krutú pravdu o ich rodine: Hotová nočná mora, chúďatá deti!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Boli manželmi šesť rokov. Po narodení ich spoločného syna zostala jeho žena vážne chorá a potrebovala transplantáciu obličky. Preverili všetkých jej príbuzných, no nikto nebol vhodným darcom. Až na jej manžela.

Čo by ste robili, keby zistíte, že váš partner je váš biologický príbuzný? Aj takýto príbeh napísal život. Muž zistil, že je príbuzný s matkou svojich dvoch detí po tom, čo sa jej pokúsil zachrániť život a daroval jej obličku. O svojej biologickej rodine nič nevedel, pretože bol adoptovaný dve minúty po narodení. „Vedel som, že to bude beh na dlhé trate, tak som sa rozhodol, že sa nechám otestovať, aby som zistil, či môžem byť darcom. Na druhý deň mi zavolali, že som vhodný darca. Lekár potom povedal niečo o tom, že chce urobiť ďalšie testy kvôli niektorým informáciám z výsledkov tkanivového testu HLA (ľudský leukocytový antigén). Príliš som nad tým nerozmýšľal a súhlasil som," uviedol v príspevku na Reddite.

(Zdroj: Getty Images)

Keď však prišli výsledky, muž sa dozvedel, že on a jeho manželka majú abnormálne vysoké percento zhody. „Bol som šokovaný a zmätený. Vysvetlili mi, že vzhľadom na to, ako sa informácie o DNA prenášajú z generácie na generáciu, môže mať rodič s dieťaťom aspoň 50-percentnú zhodu a súrodenci môžu mať nula až 100-percentnú zhodu," napísal ďalej. Priznal, že netuší, čo má robiť a je si vedomý toho, aká zlá je celá táto situácia. „Je to moja manželka a matka našich detí," dodal.

Ostatní používatelia sa podelili o svoje názory na túto nešťastnú situáciu. „Myslím, že v tejto chvíli si už ženatý a máš deti - nemôžeš to vziať späť, takže nevidím veľký zmysel v tom, aby si rozbíjal svety,“ uviedol jeden z komentujúcich. Ďalší používateľ dodal: „Deti už máš a predpokladá sa, že sú zdravé, keďže si nespomínal žiadne šialené abnormality. Ak si šťastný, tak buď aj naďalej. Daruj obličku svojej sestre-manželke a naďalej buď skvelým rodičom pre svoje deti." Tretí uviedol: „Tak dlho bolo všetko skvelé, nemá zmysel to meniť."