Ohromujúca animácia ukazuje rýchlosť Medzinárodnej vesmírnej stanice: Po tomto vám spadne sánka!

(Zdroj: YouTube/airplanemode101)

Vzhľadom na to, že Medzinárodná vesmírna stanica (ISS) sa zvyčajne nachádza na obežnej dráhe Zeme, je ľahké podceniť rýchlosť, ktorou sa pohybuje. Animácia zverejnená na YouTube však ukazuje, ako by to vyzeralo, keby ISS prechádzala v nižšej nadmorskej výške. Na používateľov sociálnej siete urobilo video veľký dojem. „Všetci by sme mali byť vďační za statočnosť astronautov, ktorí smelo leteli na ISS v takej nízkej výške, len aby nám poskytli tieto úžasné zábery,“ zavtipkoval jeden z komentujúcich.

Ďalší bol ohromený rýchlosťou: „Je naozaj úžasné, ako rýchlo ide od horizontu k horizontu.“ Zábery podnietili aj niekoľko filozofických myšlienok o ľudstve a vesmíre. „Toto ma prinútilo ešte viac si vážiť veľkosť Zeme. Skutočnosť, že hory sú v zábere len zlomok sekundy a to, že aby ISS urobila okruh okolo celej zeme, by zabralo hodinu a pol tohto videa, je pre mňa šialené. Sme tak maličkí,“ uviedol komentujúci.

Ak ste ISS ešte nevideli, jeden z komentujúcich sa podelil o tipy, ako ju zazrieť. „Pre každého, kto o tom nevie, ISS môžete v noci vidieť každú chvíli blízko vašej polohy. Stačí si vyhľadať prelety na ISS a potom zadať vašu polohu, dva dni po sebe som mal to šťastie, že som videl satelit a ISS vo vzdialenosti dvoch minút od seba,“ napísal. Ďalší sa zhodli na tom, že by si pokojne pozreli aj niekoľkohodinový záznam animácie, pretože ich zábery upokojujú.