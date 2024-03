Po brutálnom útoku sa z muža stal matematický GÉNIUS: Je jedným zo 100 ľudí s fascinujúcim syndrómom

(Zdroj: Profimedia)

Dnes 54-ročný Jason Padgett nedokončil vysokú školu. Spätne o sebe hovorí, že v mladosti bol „flákač“. Namiesto toho Američan pracoval v otcovom obchode s nábytkom. S číslami sa dostal do kontaktu len vtedy, keď odpočítaval hodiny do konca pracovného dňa. 13. septembra 2002 sa Padgettov život náhle zmenil. Chcel sa zabaviť v karaoke bare, keď ho napadli dvaja muži. Kopli a udreli ho zozadu do hlavy. Až keď im dal svoju koženú bundu, pustili ho, informovalo BBC.

Padgett bol prevezený do nemocnice, kde mu diagnostikovali ťažký otras mozgu. Ešte v ten večer ho prepustili domov. Nasledujúce ráno vtedy 30-ročný muž odišiel do kúpeľne. Tam ho zaujala voda, ktorá údajne tiekla kolmo z kohútika. Zaujímavá však bola jeho náhla posadnutosť matematikou. Keď sa pozrel na slnko, uvedomil si: „Každý z lúčov predstavuje číslo pí.“ Padgettovi zrazu začala dávať dokonalý zmysel aj teória relativity Alberta Einsteina.

Keď videl v televízii dokument o savantovom syndróme, alebo syndróme učenca, vedel, že sa to týka aj jeho. Na celom svete je len asi 100 známych prípadov tohto syndrómu, kedy sa u ľudí rozvíja mimoriadny talent pre malú oblasť záujmu, pričom trpia kognitívnymi poruchami alebo poruchami vývinu. Spolu s jeho matematickým talentom sa u Padgeta vyvinul panický strach z baktérií, čo viedlo k tomu, že si neustále umýva ruky. Američan sa dokonca vrátil späť na vysokú školu, no kvôli finančným problémom štúdium opäť ukončil. Dnes prednáša a predáva vlastné umelecké diela. Nechce späť svoj starý život, no občas mu chýba nevinná nevedomosť o živote.