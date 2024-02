Muž (64) si myslel, že mu odpadne nos: Kvôli obrovským hrčiam ani nevychádzal z domu, hrôzostrašné FOTO

(Zdroj: Profimedia)

Približne pred desiatimi rokmi sa bývalému 64-ročnému námorníkovi Ianovi Arthurovi začali na nose objavovať zväčšené hrče. Spočiatku mu lekári diagnostikovali kožné ochorenie nazývané rosacea, ktoré spôsobuje začervenanie tváre, ale napriek tomu, že mu praktický lekár predpísal liečbu, jeho nos naďalej opúchal a zväčšoval sa. Lekári mu na to predpísali masť a chemický peeling na predpis, no mužovi ani to nepomohlo. Nakoniec bol hospitalizovaný na špecializovanej klinike, kde musel podstúpiť chirurgický zákrok, aby sa zbavil svojho problému.

Ian sa za svoj vzhľad hanbil. Jeho nos bol v tom čase natoľko vypuklý, že nechcel vychádzať na verejnosť, pokiaľ nemal na hlave motorkársku prilbu. Dokonca začal nakupovať v neskorých hodinách, aby sa stretával s čo najmenším počtom ľudí. Ian sa nakoniec dozvedel, že trpí takzvanou rinofýmiou, ktorá spôsobuje, že nos je červený, opuchnutý a hrboľatý. „Rinofýma sa začala u mňa vyvíjať asi pred 10 rokmi, najprv postupne, ale potom čoraz agresívnejšie. Začal som sa cítiť ako čudák. V izolácii som svoj nos nazval John, podľa Johna Merricka vo filme Sloní muž," prezradil Ian pre denník Manchester Evening News.

Ľudia sa údajne nedokázali prestať pozerať na jeho nos. Počas pandémie sa preto úplne izoloval. Po tom, čo ho dcéra vyzvala k tomu, aby so svojim problémom niečo robil, vyhľadal kliniku Ever v Glasgowe, ktorá sa nachádza len kúsok od jeho domu v Helensburghu a dozvedel sa, že úspešne liečili vážnejší prípad rinofýmy, ako bol ten jeho.

Ian podstúpil dvojhodinový laserový zákrok, pri ktorom mu odstránili prebytočné kožné tkanivo na nose. Prezradil, že to bolo ako odstraňovanie vrstiev tapety. „Zmenilo mi to život. Musíte pochopiť, že som v podstate chlapec z robotníckej triedy zo severu a na súkromnej klinike som sa cítil veľmi nervózne a nemiestne. Teraz je to preč a zo mňa spadla obrovská ťarcha,“ povedal. Ani po tom všetkom ho neopúšťa humor, pretože plánuje dobehnúť zameškané cestovanie na motorke a dokonca zažartoval, že pôjde už len za nosom.