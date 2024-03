Vodička rozvozu odhalila ŠOKUJÚCI dôvod, prečo s touto prácou skončila: Varovanie pre všetky ženy!

(Zdroj: TikTok/tessa420)

Na sociálnych sieťach je plno príbehov o tom, čo všetko urobili kuriéri s jedlom zákazníkom. Iba málokto ale rozpráva o tom, že niektorí zákazníci vystavujú kuriérov nebezpečenstvu – najmä pokiaľ ide o ženy pracujúce v tomto odvetví. Vodička rozvozu známa ako Tessa sa na TikToku podelila o dôvod, prečo s touto prácou skončila. V dnes už virálnom videu povedala, že hlavným dôvodom, prečo prestala s rozvodom, bol nedostatok bezpečnosti. „Muži si zmenili mená na ženské a využili to vo svoj prospech, preto som prestala rozvážať, pretože ma to vystrašilo. Bola to otázka bezpečnosti,“ priblížila Tessa. Posledné tri mesiace, keď pracovala pre DoorDash, spolu s ňou na rozvoz chodil aj jej kamarát, pretože sa necítila bezpečne.

Tessa pokračovala v opise čudných incidentov, ktoré zažila. „Mala som jednu zákazníčku, ktorá mala 80 rokov a povedala, že má Covid, takže potrebovala, aby som jej jedlo priniesla až ku dverám, čo nebol žiadny problém,“ prezradila. „Cestou k dverám som mala zvláštny pocit. Nazvite to božím znamením, nazvite to osud, ale jednoducho mi to neprišlo správne,“ uviedla ďalej. Niečo jej hovorilo, aby o doručení jedla ženu informovala až po tom, čo bude bezpečne sedieť v aute. „Mala som šťastie, že som to urobila, pretože v sekunde, keď som stlačila ‚odoslať‘, sa otvorili dvere 80-ročnej ženy a vyšiel 190 centimetrov vysoký muž a začal hľadať moje auto a cúvol, až keď videl, že som v aute s mojím kamarátom,“ dodala.

Hoci to Tessou otriaslo, pokračovala v práci a stále so sebou brala svojho kamaráta. Napokon prišla povestná posledná kvapka, ktorá ju prinútila skončiť. „Dievča menom Katie si zlomilo nohu a žilo v 15-poschodovej budove, očividne potrebovala, aby som jej to priniesla. Vzala som so sebou svojho kamaráta,“ prezradila. Celá situácia jej však prišla podozrivá, a tak zakryla dverové kukátko ešte predtým, než zazvonila. Osoba na druhej strane dverí ju preto nemohla vidieť. „Otvorili sa dvere a v nich stáli traja dospelí 34-roční muži, boli vydesení, keď videli, že som s chlapom, dokonca zabudli na jedlo,“ dodala.