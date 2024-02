Umelá inteligencia vytvorila podobizeň Jacka Rozparovača: Takto sexi ste si ho určite nepredstavovali!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podobizne údajného Jacka Rozparovača pochádzajú od Jeffa Leahyho z waleského mesta Carmarthen, dlhoročného nadšenca neslávne známeho vraha. Leahy vytvoril minisériu o vrahovi a strávil desaťročia štúdiom tradícií okolo jedného z najznámejších zloduchov histórie. Pomocou softvéru Midjourney spolu s informáciami a dostupnými fotografiami príbuzných hlavného podozrivého Aarona Kosminského sa Leahymu podarilo vytvoriť pomerne ohromujúci portrét muža.

(Zdroj: Profimedia)

(Zdroj: Profimedia)

„Je úžasné mať konečne obraz o tom, ako vyzeral. Bol som prekvapený, aké výrazné je to stvárnenie,“ povedal Leahy, informuje denník New York Post. Kosminski bol holič narodený v Poľsku, ktorý pracoval vo Whitechapel, v oblasti londýnskeho East Endu, kde sa koncom 19. storočia odohrali vraždy. Kosminski bol mnohými odborníkmi označený za Rozparovača, no nikomu sa nikdy nepodarilo dokázať jeho vinu. „Mal som dve fotografie jeho sestry Matildy, jednu jeho strýka a druhú blízkeho príbuzného. Mal som aj jeden záber jeho švagra a rodiny boli blízko príbuzné – bratranci a sesternice, ktorí sa navzájom ženili po celé generácie,“ vysvetlil Leahy.

„Nikdy neexistovala fotka Jacka Rozparovača a toto je to najlepšie, čo kedy dostaneme. Je veľmi vzrušujúce dať konečne tvár najznámejšiemu sériovému vrahovi na svete,“ dodal. Nový portrét sa len málo podobá na jediný známy kompozit tváre, nájdený v roku 2022 v archíve britského policajného zariadenia, informoval britský denník Independent.

(Zdroj: Profimedia)

Jack Rozparovač vyvolal v Londýne paniku v roku 1888 po tom, čo podrezal hrdlá a zohavil telá sexuálnych pracovníčok v chudobnej časti hlavného mesta. Svetoznáma prezývka vznikla v liste, ktorý napísal niekto, kto sa prihlásil k ohavným vraždám. Mnohí boli podozriví – dokonca aj členovia kráľovskej rodiny, umelci a autori. V priebehu rokov však často ako najpravdepodobnejší podozrivý vystupoval práve Kosminski. Začiatkom 90. rokov 19. storočia skončil v psychiatrickej liečebni a v roku 1919 ako 53-ročný umrel, informuje BBC.