Lekárov šokoval hrôzostrašný prípad: Dôchodca (73) si do penisu strčil tri... Toto musíte vidieť!

Muž z Austrálie vyhľadal lekársku pomoc po tom, ako mu explodovali v penise gombíkové batérie. Desivý incident opísal vo svojej správe Brendan Akihiko Yanada z oddelenia urológie Western Health vo Footscray v štáte Victoria, informuje americký denník New York Post. Cudzie telesá v močovej trubici predstavujú urologickú núdzovú situáciu, ktorá si vyžaduje okamžitý zásah. Podľa lekárov si muži často do tohto orgánu zavádzajú rôzne predmety pre potešenie, vrátane elektrických káblov, príborov či kovových skrutiek. Malé gombíkové batérie môžu byť vysoko korozívne a po vložení do močovej trubice spôsobujú poškodenie tkaniva.

V tomto prípade sa 73-ročný muž dostal do nemocnice 24 hodín po tom, ako si ich vložil do penisu. Priznal, že si doňho pravidelne vkladá cudzie predmety s cieľom sexuálne sa uspokojiť, ale predtým nemal problémy s ich odstránením. Tentoraz sa však batérie posunuli hlboko do močovej trubice, keď sa opakovane neúspešne snažil vybrať ich von. Pokusy o ich odstránenie boli kvôli silným bolestiam pacienta neúspešné a lekári museli použiť celkovú anestéziu. Zostali šokovaní, keď zistili, že batérie spôsobili vo vnútri jeho prirodzenia čierny dechtový vzhľad, ktorý bol následkom korozívneho výboja a pokračujúcej erózie do tkaniva.

Po vybratí batérií zistili, že v močovej rúre sa nachádzajú rozsiahle popáleniny. Tri dni po operácii bol pacient prepustený domov, ale o desať dní sa vrátil so zvýšeným opuchom a výtokom z penisu. Chirurgovia mu preto urobili na penise rez, ktorým sa uvoľnilo veľké množstvo hnisu. V močovej trubici a jej okolí potom objavili osemcentimetrový segment odumretého tkaniva. Veľkú časť vnútornej časti penisu mu následne odstránili, aby zastavili jeho šírenie. Ťažko popálený penis mu však nebudú obnovovať.