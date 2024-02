VIDEO nočného oceánu vydesilo ľudí: Kvôli TOMUTO prisahajú, že už nikdy nepôjdu na výletnú loď!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Keď si predstavíte plavbu loďou, možno vám napadne ako prvé leňošenie na lehátku, jedlo v jednej z mnohých reštaurácií, možno dokonca aj vstup do bazéna či surfovanie. Čo však neberiete do úvahy, je potenciálny strach, ktorý prichádza, keď sa musíte v noci pozrieť do oceánu. Práve o ňom treba vedieť niekoľko vecí. Po prvé, a to vás možno prekvapí, je veľmi veľký. Druhá vec je, že nad oceánom nie je veľa svetla. Ak ste niekedy boli v noci na nejakom odľahlom mieste, budete si to vedieť predstaviť.

Keď sa však ocitnete v realite a zistíte, že sú pod vami tisíce metrov vody, začnete veriť na všetky námorné povery. Video zverejnil na TikToku používateľ známy ako @chasingthedream.hj a napísal: „Plavby sú skvelé, kým si neuvedomíte, aký tmavý je oceán v noci. Pokiaľ ste neboli na výletnej lodi, nepochopíte, aká je všade tma.“ Ľudia boli z tejto vyhliadky absolútne vydesení. Písali mu pod videá rôzne komentáre, no najčastejšie sa opakovali tie, kde ľudia priznali, že majú pred tmou strach a rešpekt.