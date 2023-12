Kráska sa vydala za mladíka so zriedkavým ochorením: Ľudia v tom majú jasno, si zlatokopka!

(Zdroj: Instagram/divinerapsing)

HOUSTON - Sexi mladá žena prezradila, že ľudia si myslia, že je so svojím manželom len kvôli peniazom. To ale podľa nej nie je pravda. V minulosti dvojica čelila mnohým krutým komentárom. Niektorí tvrdia, že v skutočnosti nie sú pár a keby sa naozaj tak veľmi milovali, mali by spolu dieťa.

Divine Rapsingová, pôvodom z Filipín, sa stretla so svojím partnerom Scottom Smithom na Facebooku v roku 2017. Dvojica sa nečakane spojila po tom, čo ho Divine kontaktovala, pretože si myslela, že je niekto iný. Chvíľu spolu chatovali, kým sa rozhodli pre vzťah na diaľku. V novembri 2017 Scott prvýkrát navštívil Divine na Filipínach.

Pár mal vzťah na diaľku štyri roky, kým sa Divine presťahovala do USA a zobrali sa, informuje Daily Star. V roku 2021 sa pár vydal na TikTok, aby natočil videá o svojom vzťahu. Krátke videá však mnohých ľudí prinútili pochybovať, že ich láska je skutočná. Veľa ľudí si myslí, že Divine je so Scottom, pretože má peniaze a niektorí dokonca tvrdia, že s ním zostala len preto, aby získala zelenú kartu a mohla tak žiť v USA.

„Predtým, ako som stretol Divine, bol môj život dosť nudný. Môj život sa úplne zastavil,“ povedal Scott. Od trinástich rokov trpí chronickým autoimunitným ochorením zvaným sklerodermia. Tento stav vraj premenil jeho vzhľad. Aj keď pár čelí mnohým škaredým komentárom, Scott povedal, že nedovolí, aby sa k nemu dostali slová neprajníkov.

„Už to na mňa nemá žiadny vplyv, pretože stále dokola vidíte to isté,“ povedal Scott. Divine súhlasí a povedala, že je zraňujúce čítať komentáre, z ktorých vyplýva, že je so Scottom len pre jeho peniaze. Neoblomne tvrdí, že to tak nie je a že sú spolu naozaj šťastní. V jednom videu na TikToku pár rozpráva o najčudnejších otázkach, ktoré im ľudia na internete položili. Otázky sa týkali napríklad ich sexuálnych aktivít, ale aj toho, či tvoria pár.

V minulosti dvojica čelila sérii krutých komentárov. „Toto dievča sa zbláznilo, že ho zneužíva. Smutné je, že si to neuvedomuje,“ odkázal jeden z užívateľov. Iný uviedol, že keby sa naozaj tak veľmi milovali, mali by spolu dieťa. Mnohí sa ale dvojice zastávajú a tvrdia, že sú rozkošným párom.