Na obzore je smrtiace ochorenie! Stojí za ním bežný vírus: Zmutoval a napáda dôležitý orgán, vedci bijú na poplach

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Počet prípadov osýpok v Európe a Strednej Ázii v posledných mesiacoch raketovo vzrástol. Odborníci preto bijú na poplach. UNICEF varuje, že nárast prípadov súvisí najmä s poklesom zaočkovanosti detí.

Verilo sa, že kto si ako počína na Nový rok, tak bude aj po celý rok (Zdroj: TASR/František Iván)

Od januára do decembra 2023 bolo v Európe a Strednej Ázii zaznamenaných 30 601 prípadov osýpok, pričom v roku 2022 to bolo iba 909 prípadov. Najväčší nárast zaznamenali medzi októbrom a novembrom. „Neexistuje jasnejšia známka zlyhania zaočkovanosti než nárast prípadov osýpok. Takýto dramatický nárast si vyžaduje naliehavú pozornosť a opatrenia verejného zdravia na ochranu detí pred touto nebezpečnou a smrteľnou chorobou,“ povedala regionálna riaditeľka UNICEF pre Európu a Strednú Áziu Regina De Dominicisová.

(Zdroj: Getty Images)

Osýpky majú zničujúci vplyv na zdravie detí, niekedy dokonca s fatálnymi následkami. Okrem dlhodobého oslabenia imunitného systému a väčšej zraniteľnosti voči iným infekčným ochoreniam sa americkí vedci začali stretávať so zvýšením počtu prípadov smrteľného ochorenia mozgu s názvom subakútna sklerotizujúca panencefalitida (SSPE), informuje News Network. Práve toto ochorenie mutácie vírusu osýpok sa objaví u jedného z 10 000 nakazených. Vírus sa rozšíri po celom mozgu a spôsobí stratu pamäte, záchvaty a problémy s pohyblivosťou.

Je možné, že so znižovaním záujmu o očkovanie bude počet prípadov iba narastať. "Je to smutné, pretože tomuto hroznému ochoreniu možno ľahko predísť," uviedla jedna z autoriek novej štúdie Iris Yousafová. V štúdii zistili, že po tom, čo sa vírus osýpok dostal do mozgu, sa začal meniť a replikovať ďalší, ktorý bol iba mierne odlišný. Vytvorila sa populácia rôznych genómov, ktoré spolupracovali na podpore šírenia vírusu z počiatočnej infekcie do celého orgánu.

Najviac ohrozenou skupinou ľudí sú nezaočkované deti. Ochorenie sa spočiatku podobá na bežné prechladnutie. Chorého trápi zvýšená teplota, má kašeľ a nádchu. K týmto bežným symptómom sa neskôr pridávajú svetloplachosť, zápal spojiviek a škvrny v ústnej dutine.