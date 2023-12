Najväčšie KLAMSTVO, ktoré piloti hovoria cestujúcim počas týchto letov: Stretli ste sa s tým aj vy?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Cestujúcim sa často hovorí, že letová posádka doženie meškanie letu vo vzduchu, ale pilot na Reddite vysvetlil, že je to len zriedkakedy pravda, najmä pri kratších letoch. "Je veľmi málo, čo môžeme v skutočnosti urobiť, aby sme niečo vynahradili. Čím dlhší je let, tým viac môžeme urobiť, ale stále hovoríme o piatich až desiatich minútach, nie o hodine."

(Zdroj: Getty Images)

Piloti by mohli technicky zvýšiť rýchlosť, aby ušetrili čas, ale lety majú malé rýchlostné pásmo. To znamená, že lietajú najrýchlejším časom, ktorý je najúspornejší, povedal pilot Nick Anderson pre Condé Nast Traveler. "Nie sú to len náklady pre spoločnosť, sú to náklady pre životné prostredie." Čím rýchlejšie lietadlo letí, tým viac paliva spáli, čo stojí viac a negatívne ovplyvňuje životné prostredie. Piloti sa teda rozhodnú lietať vyššou rýchlosťou len vtedy, ak sa vyhnú iným nákladným problémom, ako sú napríklad zmeškané lety.

(Zdroj: Getty Images)

Meškania sa najčastejšie vyskytujú počas vrcholnej letnej dovolenkovej sezóny. "Letné prázdniny prinášajú zvýšený dopyt po letoch a s tým súvisia aj nevyhnutné problémy," povedal pre The Points Guy pilot Boeingu 787 Dreamliner Charlie Page.

Ak sa chcete vyhnúť meškaniam počas celého roka, rezervujte si let skôr, aby ste sa vyhli dominovému efektu predchádzajúcich letov. "Ranné vtáča sa dostane do vzduchu, štatisticky, s menším oneskorením a menším počtom zrušení. Čím neskôr v priebehu dňa poletíte, tým je pravdepodobnejšie, že váš let bude meškať alebo ho zrušia," prezradila pilotka Kathleen Bangsová pre Forbes.