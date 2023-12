Pohľad, ktorý zabolí: Pozrite, kde skončil vydesený husky! Nasledoval svoj inštinkt a doplatil na to

(Zdroj: Facebook/Lexington-Fayette Animal Care & Control)

Zamestnanci spoločnosti Lexington-Fayette Animal Care and Control zasahovali uplynulý víkend v hlavnom meste Kentucky, Lexingtone. Dostali totiž hlásenie o tom, že pes menom Sebastian ostal uväznený v odtokovej šachte. Keď dorazili na miesto, naskytol sa im pohľad na vydeseného huskyho, ktorému z úzkej štrbiny trčal len ňufák.

Dôstojník Jai Hamilton spolu s kolegom sa zhruba polhodinu snažili psa odtiaľ vyslobodiť. "Chcel pomoc, ale zároveň sa bál. Bolo dosť ťažké predpokladať, ako sa bude správať. Ale i tak bol dobrý chlapec," povedal.

Nie je jasné, ako sa Sebastian dostal do šachty, ale Hamilton predpokladá, že naháňal nejakého hlodavca, ktorý sa tam ukryl a on išiel za ním. A potom zistil, že sa nedokáže dostať von. Nakoniec bolo nutné nadvihnúť poklop, aby do šachty mohli vliezť záchranári a psa vytiahli na povrch. Sebastian sa už momentálne nachádza v bezpečí domova u svojho majiteľa.