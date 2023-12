Žena odhalila trik, vďaka ktorému chlieb vydrží čerstvý dvakrát dlhšie: Toto musíte skúsiť!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Mnoho ľudí uchováva chlieb v nádobe na to určenej. Sammar Charifová z Tofina v kanadskej Britskej Kolumbii však tvrdí, že to nie je najlepší spôsob, ako zabezpečiť, aby chlieb vydržal dlhšie. Oveľa lepšie je vraj skladovať ho v mikrovlnnej rúre. "Ľudia ma nazývajú čudáčkou, keď vidia, že mám chlieb v mikrovlnke, ale verte, že ho to udrží čerstvejším. Vydrží dvakrát tak dlho. Tomuto chlebu vypršala trvanlivosť asi pred týždňom a pol a nie je v ňom ani pleseň," uviedla.

Veľa ľudí chlieb dáva zmrazovať, aby dlhšie vydržal. Ale tým, ktorí nechcú rozmrazovať celý bochník len kvôli príprave sendviča, Charifová navrhuje, aby ho uchovávali v mikrovlnnej rúre. Viacero ľudí jej trik vyskúšalo a označili ju za génia. "Pravda! Nechal som chlieb v mojej mikrovlnke v dovolenkovom prívese... z minulej sezóny. Bol bez plesní. Tak mäkký," uviedol jeden komentujúci. "Robím to isté, mikrovlnku na nič iné ani nepoužívam," skonštatoval ďalší.

(Zdroj: Getty Images)

To, ako dlho chlieb vydrží, závisí od viacerých faktorov. Ak bochník prekrojíte na polovicu v strede, odrežete plátok z jednej polovice a potom obe polovice pred zabalením stlačíte späť k sebe, nebude odkrytý žiadny otvorený povrch, čo znamená menšiu šancu na odparenie vlhkosti. Niektorí skladujú chlieb v chladničke, čo ale podľa pekárov nie je dobrý nápad. Chladenie totiž podporuje udržanie tekutiny v bochníku, aby pokračovala v migrácii na povrch chleba, kde sa vyparuje. Váš chlieb tak rýchlo zatuchne.