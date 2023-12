Obyvatelia aj polícia sú pobúrení: Dvojica sexovala v lanovke nad mestom! Hriešne VIDEO

(Zdroj: Youtube/Siempre Al Dia)

Príspevok na stránke s pikantným obsahom zachytáva Delgadovú pri sexe s mužom v gondole. Predseda miestneho dopravného úradu Oscar Ortiz vyzval políciu, aby oboch aktérov vyšetrila za "nezodpovedné činy, ktoré ovplyvnili harmóniu verejnosti". Šéf dopravcov má na dvojicu ťažké srdce. "Využívajte tieto verejné priestory s úctou a zodpovednosťou a nezabúdajte, že majú slúžiť komunite," odkázal im.

O niekoľko dní neskôr sa polícii podarilo pornoherečku vypátrať. Dostala pokutu 393 499 kolumbijských pesos ((takmer 90 eur). Na videozázname je vidieť, ako ju niekoľko policajtov zastavilo na ulici ešte predtým, ako jej doručili trestné oznámenie. Náčelník mestskej polície, generál Daniel Gualdron povedal: "V tejto súvislosti som sa obrátil na políciu. Našim spravodajským agentom sa podarilo vypátrať osobu, ktorá je autorom digitálneho obsahu pre dospelých a je na videu. Je pre nás prioritou vykonávať tieto nápravné opatrenia voči ľuďom, ktorí vykazujú správanie v rozpore s pokojným spolunažívaním."

Ľudia majú na incident i na reakciu polície rôzne názory. "Pokuta? Mali by ju poslať do väzenia," myslí si jedna osoba. Ďalší užívateľ uviedol, že by sa polícia mala zamerať na skutočné problémy v meste. "Nikomu neublížila, ani som ju nevidel robiť to pred inými ľuďmi."