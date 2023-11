Poznáte túto bábiku? Desila deti po celom svete! Museli ju stiahnuť z predaja

(Zdroj: Youtube/Benoit M.)

LONDÝN - Hrôzostrašnú bábiku Little Miss No Name, ktorá bola uvedená na trh v 60. rokoch minulého storočia, stiahli kvôli jej zúboženému výzoru z predaja po niekoľkých rokoch. Vzhľadom na to, že sa vyrábala len krátko, je v súčasnosti veľmi vzácna a predajcovia ju na internete ponúkajú za nemalé sumy.

Bábika Little Miss No Name (Malá slečna bez mena), ktorú uviedla na trh spoločnosť Hasbro v roku 1965, zažíva veľký návrat. Pred zhruba šesťdesiatimi rokmi si v predajniach s hračkami zrejme nerobili ťažkú hlavu z traumatizovania detí. Bábika, ktorá mala byť alternatívou Barbie, nakoniec skôr pripomínala postavičku z hororu. Navrhol ju Deet D'Andrade. Mala veľké a strašidelné hnedé oči, smutné ovisnuté ústa a blond vlasy. A ak by sa vám zdalo, že nie je dostatočne smutná, výrobca k nej dodal aj plastovú slzičku, ktorú bolo možné vložiť do otvoru na tvári. Zúbožený výraz hračky dotvorila malá rúčka, ktorá vyzerá tak, ako keby prosila o peniaze.

Aby Little Miss No Name presvedčivo poukázala na veľký rozdiel medzi ňou a Barbie, marketing zameraný na zákazníkov obsahoval dlhý zoznam toho, čo nemá. Uvádzalo sa v ňom: "Nemá pekné šaty. Nemá žiadne topánky. Nemá ani domov. Všetko, čo má, je láska." Na obale bol tiež odkaz: "Potrebujem niekoho, kto ma bude milovať. Chcem sa naučiť hrať. Prosím, vezmite si ma k sebe domov a odstráňte mi slzy."

We bought a "Little Miss No Name" doll from 1965. She's even on a list of top 10 strangest dolls. #LittleMissNoName pic.twitter.com/S2Th9wk2sD — L. S. (@mom2princessz) March 19, 2015

Bábika, neprekvapivo, na trhu veľký úspech nemala a po niekoľkých rokoch ju stiahli z predaja. A možno práve to spôsobilo, že je teraz zberateľským artiklom a teší sa veľkému záujmu. Na stránkach, ako je eBay, sa predáva za stovky dolárov. Takže všetci, ktorí bábiku vyhodili, teraz poriadne hromžia. Obzvlášť vysokú cenu môže mať vtedy, ak je v bezchybnom stave alebo ak má ešte stále spomínanú odnímateľnú slzu, pretože od 60. rokov sa ich nepochybne veľa stratilo. Autor jedného z inzerátov napríklad uvádza: "Veľmi dobrý stav s neporušenou trhlinou. Vlasy sú trochu skrátené. Pôvodné oblečenie tak, ako je zobrazené, s typickými otrhanými okrajmi. Mierne opotrebovaná od hrania. V podstate však celkom pekná. Meria približne 15 palcov (38 cm) na výšku." V prípade záujmu je možné kúpiť ju za 337,07 libry (vyše 388 eur). Veľa šťastia.