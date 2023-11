Divoká teória o kultovom filme Sám doma: Aj vy ste sa pri jeho pozeraní zamýšľali nad týmto?!

(Zdroj: profimedia.sk)

Priaznivci filmu Sám doma tvoria teórie o tom, ako rodičia hlavného hrdinu Kevina McCallistera získali rozsiahle ikonické sídlo a kde vzali prostriedky na to, aby zaplatili všetkým deťom počas sviatkov výlet do Paríža. Niektoré ich názory dokonca spochybňujú česť hlavy rodiny.

Legendárny vianočný hit Sám doma bol uvedený do kín pred viac ako tridsiatimi rokmi. Možno aj vám pri jeho sledovaní napadlo, ako si McCallisterovci mohli dovoliť taký honosný životný štýl. Len nedávno spustil diskusiu na túto tému príspevok Briana Rooneyho na TikToku, kde sa špekuluje napríklad nad tým, či nebol Peter McCallister mafiánsky boss a zločinci Harry a Marv možno pochádzali z konkurenčnej rodiny, chceli sa pomstiť, a preto vykrádali domy v danej štvrti.

"Myslím, že celá teória o Kevinovom otcovi ako mafiánovi dáva zmysel už len na základe chlapcovho správania. Keď zistil, že Harry a Marv plánujú vykradnúť jeho dom, ani mu nenapadlo zavolať políciu," uviedol Brian. Kevin sa podľa neho držal kódexu G, čiže "Toto je môj dom. Musím ho brániť", čo je vraj typický postoj gangstra. "Nakoniec sa s políciou vôbec nerozprával. Neposkytol im žiadnu výpoveď. Jednoducho držal jazyk za zubami. To je nejaký kód G, ktorý sa musel naučiť od svojho otca, mafiánskeho bossa."

(Zdroj: profimedia.sk)

Užívatelia zaplavili príspevok komentármi. "Jeho mama bola zrejme módna návrhárka a otec obchodník, takže to, že bol aj mafián, je celkom pravdepodobné," špekuluje jeden z nich. "Viem, že je to tak; Kevinov otec za výlet neplatil, zaplatil to jeho brat v Paríži. Ľudia majú tendenciu túto líniu dialógu prehliadnuť, pretože bola tak trochu v pozadí," prišila s racionálnejším vysvetlením ďalšia osoba.