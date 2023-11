Muž (60) vyhral v lotérii vďaka chybe predavača: Pozor, možno sa to pri kúpe žrebu stane aj vám!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Šesťdesiatročný Michael Sopejstal zašiel do svojej obľúbenej reštaurácie v meste New Buffalo v Michigane. Pravidelne si tam kupuje losy lotérie Lucky For Life na desať alebo dvadsať žrebovaní. Ani tentokrát to nebolo inak. "Do Michiganu chodím každých pár týždňov, aby som sa najedol vo svojej obľúbenej reštaurácii a vždy si kúpim los Lucky for Life," povedal Sopejstal, ktorý pri svojej ostatnej návšteve požiadal predavača o los na desať žrebovaní. Ten mu však omylom vytlačil los s desiatimi riadkami na každé žrebovanie.

Store clerk’s blunder turns into $300,000 windfall for lucky 60-year-old lottery winner https://t.co/5NuQ3g75Tw pic.twitter.com/F5jb9SKuZP — New York Post (@nypost) November 22, 2023

Päť bielych loptičiek vyžrebovaných 17. septembra nieslo čísla: 11, 5, 7, 24 a 48. Presne tieto čísla mal Sopejstal. "Jedného rána som si skontroloval los a zistil som, že som vyhral 25-tisíc dolárov (22-tisíc eur), ktoré mi budú vyplácať každý rok. Okamžite som začal premýšľať o všetkých veciach, ktoré by som mohol s peniazmi robiť. Bol to úžasný pocit," priblížil výherca.

Hráči, ktorí majú uhádnu všetkých päť výherných čísel, ale nie loptičku šťastia, vyhrajú doživotnú rentu vo výške 25 000 dolárov vyplácanú ročne. Michael sa však namiesto toho rozhodol prijať jednorazovú platbu vo výške 309 000 dolárov (vyše 282 000 eur). Médiá neuvádzajú, či bol predavač za svoju chybu potrestaný.