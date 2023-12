Lekárka prezradila, čo sa stane s vaším telom, ak prestanete mať sex: Hrozivé následky CELIBÁTU

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Nemáte pravidelný sex a myslíte si, že je to normálne a všetko je v poriadku? Publicistka a spisovateľka Tracey Coxová je presvedčená o opaku a špecifikuje zdravotné problémy, ktoré vám môžu skomplikovať život, ak si budete odopierať túto intímnu aktivitu.

Pravidelný sex má toľko fyzických a psychických výhod, že je pre naše zdravie (takmer) rovnako dôležitý ako spánok a kvalitná strava. Našťastie, ak nemáte partnera alebo máte takého, ktorý nemá záujem o intímne aktivity, existuje jednoduché riešenie v podobe masturbácie. Ak už ale z akéhohoľvek dôvodu nemáte sex, hrozia vám nasledujúce potiaže, o ktorých Coxová porozprávala pre Daily Mail.

Pohlavné orgány (a močový mechúr) nebudú fungovať, ako by mali

Orgazmus spôsobuje sťahovanie panvového dna, čím sa posilňujú svaly, čo má veľa výhod. Pevné svalstvo panvového dna totiž umožňuje intenzívne orgazmické kontrakcie, ktoré sú príjemnejšie. Zlepšuje tiež funkciu močového mechúra a znižuje únik moču. Slabé panvové dno nielenže spôsobuje, že orgazmus je menej príjemný, ale ovplyvňuje aj schopnosť dosiahnuť ho. Kontrakcie sú tým slabšie, čím menej svaly používate. Pravidelný sex tiež napomáha tomu, aby ste mali pevnú vagínu. Ak ho prestanete mať, vaginálne tkanivo sa stane tenším a náchylnejším na pretrhnutie. Sexuálna abstinencia sa odrazí aj na klitorise, a to tak, že sa dočasne zmenší a stratí citlivosť. Nazýva sa to atrofia klitorisu, ktorá je spôsobená nedostatočným prietokom krvi. Sex je aj prirodzeným liekom proti bolesti, endorfíny pomáhajú zmierniť menštruačné kŕče a bolesti hlavy.

Trpí zdravie srdca

Sex zvyšuje srdcovú frekvenciu a prietok krvi, čo prispieva k celkovému zdraviu srdca. V často citovanej štúdii sa zistilo, že muži, ktorí majú sex dvakrát týždenne, majú nižšie riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení v porovnaní s tými, ktorí ho majú menej. Pri sexe sa spaľuje 150 až 200 kalórií za hodinu, čo je porovnateľné s chôdzou, plávaním a zjazdovým lyžovaním.

Budete sa cítiť viac vystresovaní

Stres ovplyvňuje náš sexuálny život dvoma spôsobmi. Keď sme v strese, naša chuť na túto aktivitu klesá. Keď ho však máme, klesá aj hladina stresu. Sex zmierňuje úzkosť a stres tým, že spúšťa hormóny šťastia oxytocín a dopamín. Tie uvoľňujú naše telo, posilňujú ho a zlepšujú našu náladu. Sex zároveň znižuje hladinu stresových hormónov kortizol a adrenalín. Pridajte k tomu zdravú dávku endorfínov vyvolávajúcich šťastie a začnete chápať, prečo je pre náš mozog taký príjemný.

Kvalita spánku sa zníži

Zabudnite na tabletky na spanie, pretože orgazmus rovnako dobre zlepší kvalitu vášho spánku, a to bez toxických vedľajších účinkov. Sú to opäť užitočné hormóny endorfíny, oxytocín a prolaktín, ktorých hladina sa po vyvrchlení zvýši a vďaka nim zaspíte rýchlejšie. Zároveň predĺžite čas strávený v lepších spánkových cykloch (napríklad REM).

Budete viac prechladnutí

Zahoďte vitamín C a namiesto toho sa pomilujte s partnerom. Ľudia, ktorí majú pravidelný sex, majú totiž aj silnejší imunitný systém. Americká štúdia zistila, že tí, ktorí sexujú raz alebo dvakrát týždenne, majú vyššiu hladinu imunoglobulínu. Ide o protilátku, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v imunitnej funkcii a bráni vaše telo pred baktériami, vírusmi a inými votrelcami.

Ovplyvní duševné zdravie

Okrem zvýšeného stresu a úzkosti je sexuálna abstinencia spojená aj s vyššou pravdepodobnosťou depresie, pocitom nedostatočnosti, osamelosti, nízkeho sebavedomia a neistoty. Nepríjemný je aj pocit byť nežiaduci. Pravidelný sex nám poskytuje bezpečie, pohodlie a istotu, že partner vás považuje za atraktívnych. Je samozrejme možné mať plnohodnotný romantický vzťah bez sexu. Ale keď ho máte každý týždeň, prináša to mnoho výhod - lepšiu komunikáciu, náladu, pocit blízkosti a väčšieho prepojenia s partnerom a taktiež môže pomôcť vašej pamäti. Výskum zistil, že dospelí vo veku 50 rokov a viac, ktorí majú častejšie sex, dosahujú lepšie výsledky v pamäťových testoch.

Túžba po sexe vekom klesá

Ak sa prestanete milovať, rýchlo zabudnete, aké príjemné môže byť. Spomínate si na výzvu "365 nocí sexu" spred niekoľkých rokov? Bola to reakcia na dve knihy, pričom v každej z nich si manželský pár sľúbil, že bude mať sex každý deň počas jedného roka, aby zistil, ako to ovplyvní ich vzťah. Obidve dvojice uviedli, že vďaka každodennému sexu sa cítia šťastnejší, menej nahnevaní a menej vystresovaní. Ďalším prínosom bolo, že čím viac sexu manželia mali, tým viac po ňom túžili. Potvrdila to aj kanadská štúdia, ktorá dokázala, že milovanie spôsobuje, že na druhý deň po ňom túžite ešte viac.