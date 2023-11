Päť najčastejších sexuálnych snov a čo v skutočnosti znamenajú: Prisnili sa už aj vám?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SAN FRANCISCO - Hovorí sa, že sny sú bránou do podvedomia. Časté sú najmä tie, v ktorých padáte alebo sa topíte. Málo ľudí však hovorí o sexuálnych snoch, ktoré môžu byť rovnako bežné. Toto je význam piatich najčastejších s pikantným podtónom.

Psychologička a sexuálna terapeutka Janet Britová pre Healthline vysvetlila, že sny sú spôsob, ako odhaliť to, čo je pre vás neviditeľné. Sexuálne sny môžu mnohých zaskočiť, najmä ak sa týkajú nevery alebo sexu na verejnosti. V skutočnosti sú však bežnou súčasťou života. Ak sa vám často sníva o sexe, možno vás pomôže poznať význam takýchto snov.

(Zdroj: Getty Images)

Snívanie o bývalom milencovi

Snívanie o bývalom partnerovi v sexuálnom kontexte nemusí nutne znamenať, že s ním chcete obnoviť vzťah. Namiesto toho to môže znamenať nevyriešené emócie alebo aspekty minulého vzťahu, ktoré stále pretrvávajú vo vašom podvedomí. Môže to byť aj znak toho, že tieto pocity spracovávate a vyrovnávate sa s nimi, informuje Times of India.

(Zdroj: Getty Images)

Sex s celebritou

Sny zahŕňajúce sexuálne stretnutia s celebritami často odrážajú túžbu po uznaní, úspechu alebo obdive. Postava celebrity vo sne môže symbolizovať vlastnosti alebo črty, ktoré spájate s úspechom alebo príťažlivosťou. Prípadne to môže byť prejav vašej vlastnej hodnoty a sebadôvery.

Nevera v sne

Snívanie o nevere môže byť nepríjemné. Tieto sny však nemusia nutne znamenať, že túžite po nevere v skutočnom živote. Namiesto toho môžu zdôrazňovať pocity neistoty, strach zo zrady alebo potrebu emocionálneho spojenia. Je dôležité preskúmať tieto emócie v reálnom živote, aby ste posilnili svoje vzťahy.

(Zdroj: Getty Images)

Sex s osobou rovnakého pohlavia

Sny o sexe s osobou rovnakého pohlavia môžu byť mätúce, najmä pre tých, ktorí sa identifikujú ako heterosexuáli. Tieto sny môžu znamenať, že je potrebný hlbší prieskum vašej vlastnej identity a môže to byť tiež spôsob, ako vaše podvedomie spracováva a vyrovnáva sa s rôznymi aspektami vás samých. Nemusia nevyhnutne naznačovať zmenu sexuálnej orientácie.

(Zdroj: Getty Images)

Sex na verejnosti

Sny o sexuálnych aktivitách na verejnosti sa môžu týkať obáv z úsudku alebo strachu z odhalenia súkromných aspektov vášho života. Tiež môžu naznačovať túžbu po prijatí alebo potrebu byť autentickejší vo vašich vzťahoch. Alebo sa jednoducho bojíte toho, že vás budú kontrolovať iní.