Rodina si objednala donášku jedla, bez stopy však zmizla: VIDEO odhalilo zlodeja, naozaj to ukradol ON?!

ORLANDO - Rodina, ktorá si objednala donášku jedla, zostala sklamaná. Keď otvorili dvere aby, aby ju vyzdvihli, zistili, že žiadna objednávka na nich nečaká. V skutočnosti ju však kuriérka doniesla, no niekto ju ukradol. Na ich prekvapenie to nebol sused, ale medveď.

Rodina Velasquezovcov z Orlanda na Floride si objednala donášku jedla z Taco Bell. Zábery z ich bezpečnostnej kamery ukazujú, ako pracovníčka donáškovej služby pristúpi ku vchodovým dverám, položí objednávku na zem a odkráča preč. Dokonca odfotila tašku, aby mala dôkaz o tom, že objednávku úspešne doručila. Napriek tomu si obyvatelia domu pred dverami nič nenašli.

Všetko začalo dávať zmysel po tom, ako si prezreli záznam z bezpečnostnej kamery. O niečo neskôr sa totiž na zábere zjavil veľký čierny medveď a uchmatol objednávku v hodnote 45 dolárov. To ale nebolo všetko. O malú chvíľu sa vrátil aj po nápoj. Kamera na dverách potom ukázala Velasquezovcov, ktorí vyzerali zmätene, pretože svoje jedlo nikde nenašli.

Ich video na TikToku neušlo pozornosti ľudí. "Prečo sa hneváš, braček, veď je to len malé zvieratko, ktoré si hľadalo potravu," napísal jeden komentujúci. Iný ale poukázal na to, že nabudúce môže zviera niekoho napadnúť. "Žiadna sranda, nahláste to príslušnému orgánu, jedného dňa to môže byť nebezpečné," varoval.