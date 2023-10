Tento legendárny hit od QUEEN môže vyliečiť cukrovku: Koniec inzulínovým injekciám?!

Freddie Mercury (Zdroj: Thinstock, Profimedia)

Štúdia zverejnená v časopise Lancet Diabetes & Endocrinology naznačila, že pieseň "We Will Rock You" od Queen by mohla potenciálne pomôcť pri liečbe cukrovky. Vedci vytvorili bunky, ktoré môžu uvoľňovať hormón inzulín v reakcii na hudbu. Dúfajú, že tieto bunky sa v budúcnosti budú dať implantovať pacientom s cukrovkou a budú slúžiť ako náhrada za inzulínové injekcie.

Inovatívne podávanie inzulínu

Inzulín je esenciálny hormón produkovaný pankreasom, ktorý pomáha telu premieňať jedlo na energiu a kontrolovať hladinu cukru v krvi. U pacientov s cukrovkou telo neprodukuje dostatok inzulínu a/alebo ho nevyužíva správne. Keď sa to stane, príliš veľa cukru zostáva v krvnom obehu, čo môže viesť k vážnym zdravotným problémom, ako sú srdcové choroby, strata zraku alebo ochorenie obličiek, informuje Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb.

S nádejou, že nájdu spôsob, ako zvládnuť cukrovku bez pravidelných injekcií, vedci z ETH Zürich vo Švajčiarsku vytvorili implantovateľné bunky produkujúce inzulín, ktoré môžu pacienti kontrolovať mimo tela. Ľudské pankreatické beta bunky, ktoré produkujú a uvoľňujú inzulín, boli geneticky modifikované v laboratóriu, aby reagovali na zvukové vlny. Bunky potrebovali štyri hodiny na to, aby sa „naplnili“ inzulínom. Vedci vložili upravené bunky do kapsuly vyrobenej z materiálu určeného na implantáciu ľuďom a vložili ju do myší s cukrovkou.

Hit od Queenu fungoval najlepšie

Experti prehrali rôzne piesne na rôznych úrovniach hlasitosti, aby otestovali uvoľňovanie inzulínu v bunkách. Klasická a gitarová hudba boli trochu provokujúce, zatiaľ čo zvuky prostredia, ako sú kosačky na trávu, ako aj reč sotva pohli ihlou. Avšak pieseň We Will Rock You s hlasitosťou 85 decibelov vyvolala najsilnejšie uvoľnenie inzulínu.

Výskumníci pustili hit od Queen počas testov na myšiach, pričom ukázali, že bunky uvoľnili takmer 70 percent inzulínu do piatich minút a celú dávku do pätnástich minút. Podobnou rýchlosťou sa uvoľňuje inzulín aj v prirodzenom procese. Myši bez implantátu mali stále vysokú hladinu cukru v krvi. Hladina cukru v krvi zostala vysoká aj vtedy, keď bola hudba pustená príliš ďaleko. Vzhľadom na to, že štúdia je v počiatočnom štádiu a experti plánujú testovanie na ľuďoch, v súčasnosti nie je jasné, či sa im podarilo preskúmať dôsledky v reálnom svete.