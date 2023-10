Urológ radí: Tri triky, vďaka ktorým prestanete chodiť v noci močiť na WC

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Schaeffer sa špecializuje na rakovinu prostaty. V podcaste Dr. Petra Attia "Drive" prezradil niekoľko tipov, ako sa vyhnúť častým nočným návštevám WC. "Veľa z toho je len o vzdelávaní a úprave správania. Vzdelávajte ľudí o tom, že čo prijmú, vyjde von a že obličky sú určené na udržiavanie stavu tekutín v našom tele a na udržiavanie homeostázy." Tiež poznamenal, že nutkanie na nočné močenie (známe ako noktúria) súvisí s tlakom na močový mechúr spôsobeným zväčšením prostaty.

Pred spaním nepite veľa tekutín

Pri eliminovaní frekvencie močenia je dôležité nielen to, koľko pijete, ale aj to, čo pijete a v akom čase. "Nepite pohár vody tesne predtým, ako idete spať a ak vstávate uprostred noci, pretože musíte ísť na záchod," radí urológ s tým, že pri konzumácii tekutín je potrebné dávať si pozor nielen na správne načasovanie, ale aj na zloženie nápojov. Niektoré tekutiny totiž už majú v sebe prirodzené diuretiká (napríklad ľadový čaj s kofeínom) a môžu v noci spôsobovať problémy. Ak užívate alebo pijete niečo, čo je diuretikum, budete produkovať viac moču a to bude to mať za následok viac močových príznakov v priebehu dvoch až štyroch hodín po prijatí tejto tekutiny.

Žiadny alkohol pred spaním

Podľa Clevelandskej kliniky môže pitie alkoholu počas večera zvýšiť túžbu po močení uprostred noci. Schaeffer vysvetlil, že existuje prirodzene vylučovaný antidiuretický hormón, ktorý zabraňuje produkcii väčšieho množstva tekutín. "Alkohol tento hormón inhibuje, preto je pred spaním skvelým dôvodom na to, aby ste museli vstať a vymočiť sa. Klasickým príkladom je pivo, pretože ide o príjem väčšieho objemu tekutín."

Pomôcť môže nosenie podkolienok

Periférny edém, čiže zadržiavanie tekutín v nohách, má vplyv na množstvo moču u mužov aj žien. V noci, keď ležíte, sa môže tekutina dostať do cievneho priestoru. Tento jav obličky vyhodnotia ako zvýšené množstvo tekutiny. Periférny edém, aj keď je nenápadný, patrí podľa odborníka medzi hlavné faktory častého nočného močenia. Pomôcť v tomto prípade by mohlo nosenie podkolienok vhodných pre ľudí, ktorí spozorujú ráno a predpoludním nejaký opuch alebo si všimnú, že sa im v okolí okraja ponožiek vytvorí krúžok.

"Hovorím, že ak vstávate dvakrát za noc a máte zopár opuchov, urobím niekoľko úprav správania a môžem znížiť frekvenciu nočného močenia o jeden raz. Takže môžete prejsť z dvoch na jeden raz za noc len zmenou toho, čo pijete a nosením podkolienok," uviedol Schaeffer. Tento tip nemusí platiť pre každého, ale môže pomôcť ľuďom bez toho, aby museli siahnuť po liekoch.