V Čiernej Hore už tri týždne prebieha absurdná súťaž: Sedem ľudí tam robí... NEUVERÍTE!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"To nie je ľahké. Ležať tak dlho je trochu únavné," citoval server srbskej televízie B92 jedného z účastníkov akcie. "Snažím sa čas vyplniť tým, čo ma baví - športovými prenosmi, hudbou, filmami, knihami," dodal muž ležiaci na matraci. Súťažiaci môžu raz za osem hodiť vstať a ísť na toaletu, na čo majú desať minút. Jedlo a pitie im organizátori nosia do "postele".

(Zdroj: Getty Images)

"Fyzicky to nie je ťažké, zvlášť pre nás mužov, ale psychicky je to veľký boj. Dôležitá je pre mňa podpora mojich kamarátov z Kruševace, inak by som tu už dávno neležal," uviedol súťažiaci zo Srbska. Dôvodom jeho účasti sú peniaze. Výhrou je 1000 eur.

Tohtoročného ročníka súťaže sa zúčastňuje aj 38-ročná Dubravka Aksičová, ktorá je držiteľom rekordu z roku 2021. "Všetci sa cítime dobre, nemáme žiadne zdravotné problémy. Rozmaznávajú nás, jediné, čo musíme, je zostať ležať." Za posadenie na matraci je okamžitá diskvalifikácia. "Všetkých týchto sedem vytrvalcov preukázalo, že sú psychicky extrémne odolní. Sú to skutoční bojovníci," povedal organizátor súťaže Mićo Blagojević. Pred takmer tromi týždňami začínalo nezvyčajnú súťaž 21 ľudí.