Komunita horolezcov zúri: Vyliezli by ste v Alpách do výšky 2500 metrov a urobili TOTO?!

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

Schránka, do ktorej horolezci vkladajú dary pre klub, ktorý náročnú lezeckú cestu na vlastné náklady udržiava a zaručuje bezpečnostnú asistenciu na nebezpečných úsekoch, bola umiestnená na 2350 metrov vysokom mieste na trase vedúcej na vrchol Daubenhorn, informovalo BBC. Horolezecký klub si nie je istý, presne koľko peňazí bolo ukradnutých, ale člen klubu a horský vodca Richard Werlen odhaduje, že to bolo najmenej 400 až 500 švajčiarskych frankov (420 až 520 eur).

Was sind das für Leute??? 😢Die Mitglieder der IG Klettersteig unterhalten die Klettersteige ohne Lohn und entwechleche... Posted by viaferrata-leukerbad.ch on Wednesday, August 23, 2023

Kovová skrinka bola zapustená do skaly neďaleko údolia, ktoré horolezci využívajú na odpočinok pred zdolaním vrcholu. Cesta na Daubenhorn je považovaná za najdlhšiu cestu vo Švajčiarsku a má označenie K5, čo znamená "extrémne ťažká". Do údolia sa dá dostať po niekoľkých hodinách lezenia so špeciálnym vybavením a technikou, povedal člen predstavenstva združenia Patrick Grichting podľa Süddeutsche Zeitung. "Bežní turisti sa k nej nedostanú. Nedokázal by som liezť s peniazmi, ktoré mi nepatria," spochybnil Grichting morálku takéhoto človeka alebo osôb.

Klub zlodejovi dokonca zanechal rozhorčený odkaz na Facebooku: "Čo je to za ľudí?! Členovia IG Klettersteig udržiavajú ferratu bez nároku na honorár a výmenou za čokoľvek. Namiesto vkladania peňazí do pokladne na údržbu sa peniaze kradnú!"

(Zdroj: Getty Images)

Členovia klubu zároveň uviedli, že páchateľovi neželajú nič zlé, len aby mal výčitky svedomia každý krát, čo sa vydá do hôr. Krádež polícii nenahlásili, pretože neexistuje takmer žiadna šanca, že by sa jej podarilo identifikovať odtlačky prstov. Werlen však oznámil potešujúcu novinu; krátko po uverejnení správy o krádeži nemenovaný dobrodinec klubu daroval 500 frankov (520 eur).