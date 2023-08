Zlodej práve kradol bicykel z garáže, keď za ním dobehol retriever: Len ťažko uveríte, čo nasledovalo

(Zdroj: Facebook/San Diego Police Department)

SAN DIEGO - O zlatých retrieveroch sa hovorí, že to nie sú psy, ktoré by dokázali brániť váš dom pred lupičmi. A nasledujúce zábery to len dokazujú. Vidno na nich lupiča, ktorého (ne)zastavilo práve toto plemeno. Namiesto toho, aby ho odradil od krádeže... no, veď uvidíte sami.