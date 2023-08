Mladík pri potápaní našiel záhadnú nádobu, TOTO bolo vo vnútri: Choď s tým na políciu, odkazujú ľudia

(Zdroj: TikTok/coltyyandcombo)

USA – TikToker skočil do vody po tom, čo jeho kamarátka stratila prsteň pri skákaní z útesu. Nakoniec však objavil niečo oveľa strašidelnejšie. O svoj objav sa podelil na sociálnej sieti, kde jeho video rozpútalo búrlivú diskusiu. Niektorí tvrdia, že by mal nález odniesť na políciu.

Tiktoker Colty, na sociálnej sieti známy ako coltyyandcombo, sa striedavo ponáral do vody, keď jedna z jeho priateliek stratila počas skákania z útesu prsteň. Spolu s Coltym sa do pátrania po prsteni zapojil aj jeho priateľ Austin. „Naša kamarátka Zoe skočila do vody a stratila prsteň. Samozrejme, s mojím priateľom Austinom sme skočili do vody, aby sme zistili, či ho nájdeme,“ hovorí Colty vo videu. Neskôr informuje, že po 30 minútach hľadania prsteň síce nenašli, no objavili niečo iné. Spočiatku sa zdá, že ich záhadný nález nie je nič iné ako zablatená schránka.

„Našli sme kruhovú kovovú nádobu uviaznutú v skalnatom bahne. Pri treťom ponore sme ju odlepili a vyniesli späť na hladinu. Bola zhrdzavená, tak sme ju priniesli späť do nášho domu, aby sme ju otvorili pomocou nástrojov,“ vysvetlil TikToker. Keď sa im podarilo otvoriť trezor, objavili staré mince a strelnú zbraň. Dodali, že sa plánujú vrátiť na miesto, aby našli aj Zoein stratený prsteň – a akýkoľvek iný skrytý poklad. Ich video vzbudilo veľkú pozornosť ostatných používateľov sociálnej siete.

Zaujatí diváci sa podelili o svoje postrehy. „Vnútri je prastarý duch a chystáte sa ho vypustiť,“ zavtipkoval jeden z komentujúcich. „Zbraň hodená do zamknutej nádoby v jazere? Zdá sa mi, že to trochu smrdí,“ uviedol ďalší. „Pravdepodobne ide o zbraň použitú pri trestnom čine. Mali by ste to zaniesť na políciu,“ poznamenal tretí. „Tie mince môžu byť vzácne a mať hodnotu tisícov. Vyčistite to a choďte rovno do záložne,“ navrhol iný komentujúci.