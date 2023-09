Neuveríte, čo si zákazník našiel v pochúťke z čínskeho bistra: Veď to má nohy! FOTO nechutnosti

Polievka z obľúbeného čínskeho bistra skrývala viac ako obľúbené huby (Zdroj: Profimedia.sk)

Sam Hayward (39) sa s chuťou pustil do svojej obľúbenej hubovej polievky z čínskeho bistra, keď v nej zrazu spozoroval neznámy predmet. Najskôr si myslel, že ide o veľký hríb, no potom si uvedomil, že predmet sa hýbe a má veľký chvost. So svojím nepríjemným zážitkom sa zveril britskému denníku Daily Star. "Začal som jesť a keď som bol tak v polovici, pomyslel som si, že to je asi veľká huba, no hýbalo sa to. Nie som odborník na zvieratá, ale chvost bola prvá vec, ktorú som videl a vydesilo ma to," uviedol. Následne mladík podľa svojich slov strávil takmer polhodinu na záchode s cieľom vyvrátiť všetky zvyšky polievky.

(Zdroj: profimedia.sk)

Kontaminovanú polievku, v ktorej plávala myš, Hayward odfotil. Rozhorčený zavolal do reštaurácie, odkiaľ polievku objednávala jeho priateľka Emily. Reštaurácia však poprela, že jedlo bolo od nich a keďže platili v hotovosti a nemali doklad o kúpe, nevedeli dokázať opak. Sam neskrýval svoje sklamanie z reakcie gastrozariadenia, ktorého bol pravidelným zákazníkom viac ako dvadsať rokov. "Jediné, čo som chcel bolo, aby sa ospravedlnili. Išlo len o princíp, nechcel som zadarmo čínske jedlo na celý život," dodal. Celý incident plánuje nahlásiť aj miestnemu oddeleniu environmentálneho zdravia.