Parádny úlovok lovca pokladov: Pozrite, čo objavil len dva centimetre pod zemou!

Jason Jones narazil na vzácny objav na poli vo Wattone v Norfolku pomocou záložného detektora po tom, čo zabudol nabiť svoj hlavný za prítomnosti manželky Lisy. Dvojica hľadala na poli, kde sa predtým našli dve stredoveké strieborné mince. Detektor vydal hlasný signál po tom, čo zachytil nezvyčajný bronzový predmet.

"Ani jeden z nás netušil, čo by to mohlo byť, ale v ten večer po zverejnení fotografie na Facebooku sme si uvedomili, že ide o Vikinga a oznámili sme to miestnemu archeológovi," uviedol Jones.

Objekt s rozmermi 14 cm x 2,6 cm identifikovali v múzeu v Norwichi, píše BBC. Špecialista na mince a artefakty Nigel Mills priblížil, že raznica sa používala na vytvorenie dekoratívnych motívov, ktoré sa aplikujú na vojenskú prilbu. "Forma sa používa na replikáciu dizajnu do tenkého plechu, ktorý sa vtlačí do formy a potom sa vytvorí zložitý dizajn. Raznica mohla byť železná a dekoratívna plaketa, ktorá bola buď medená, strieborná, alebo zlatá, v závislosti od postavenia príjemcu, a potom bola aplikovaná na prilbu."

Výzdoba z 11. storočia pravdepodobne zobrazuje strom Yggdrasil s hadom Nidhoggom prepleteným v jeho koreňoch, čo potvrdzuje jeho vikingský pôvod. Jason kúpil detektor kovov svojmu synovi k pätnástym narodeninám pred štyrmi rokmi, odvtedy ho celá rodina používala každý víkend. Nález má byť ponúknutý na predaj v londýnskom aukčonom dome Noonans Mayfair 18. júla s orientačnou cenou od 18 000 do 28 000 eur. O prípadný výťažok z dražby sa rodina podelí s vlastníkom pozemku.