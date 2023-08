Nemecký turista v Dubrovníku zaparkoval pri odpadkových košoch, domáci sa mu pomstili: Čistý bizár!

(Zdroj: Facebook/Dubrovnik Croatia Travel 2023/Roberto Radić)

DUBROVNÍK – Počas tohtoročnej turistickej sezóny sa na sociálnych sieťach objavuje množstvo záberov nezodpovedných vodičov. Kým niektorí sa do ošemetných situácií dostali náhodou, iní si za ne môžu sami. Príkladom je aj tento Nemec, ktorý zaparkoval na veľmi nevhodnom mieste.

V skupine na Facebooku s názvom Dubrovnik Croatia Travel 2023 uverejnil jeden z jej členov záber, ktorý zachytáva zaparkované auto. Podľa poznávacích značiek je zrejmé, že majiteľom je nemecký turista, ktorý si do Chorvátska prišiel užiť leto. Celkom však neodhadol svoje parkovacie miesto.

„Ľudia, zamyslite sa, kde parkujete svoje auto! Zablokoval vchod pre smetné koše a miestni obyvatelia urobili správnu vec,“ uviedol používateľ Facebooku, ktorý publikoval záber. Ako dokazuje fotografia, auto je pokryté vrecami s odpadkami. Zdá sa tiež, že pod stieračom je pokuta.

Príspevok získal niekoľko pobavených komentárov. „Auto je rovnakej farby ako koše na odpadky,“ zavtipkoval jeden z komentujúcich. „Asi si mysleli, že je to smetný kôš, kvôli farbe, preto nikdy nekupujte zelené auto,“ pridala sa ďalšia. Niektorí to však videli inak. „Aj keby tam nebolo auto, miestni by aj tak hádzali odpadky mimo košov,“ poznamenal tretí.