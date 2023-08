Dvojnásobná matka odhalila pikantné tajomstvo: Už dlhé roky má tretí prsník! Na VIDEU ukázala, ako vyzerá

(Zdroj: TikTok/katkamalani)

Kat Kamalaniová z Utahu vo svojom videu na TikToku podrobne opisuje svoj nezvyčajný stav ako súčasť pokračujúcej cesty za sebavedomím. Podľa vlastných slov jej trvalo roky po nehode, kým sa konečne cítila pohodlne v bikinách. Za jej rozhodnutím držať to tak dlho v tajnosti bol však dobrý dôvod. Na strednej škole bola totiž v súťažnom tanečnom tíme, povedala a ukázala na tajomný hrboľ tesne pod ľavým prsníkom.

Aby mohla byť v tíme, musela sľúbiť, že nebude hrať žiadne iné športy, aby sa nezranila. "Podpíšete zmluvu, že nemôžete vykonávať žiadny iný šport ani nebezpečné aktivity, ktoré by vám mohli ublížiť. Dôvodom je, že celý rok tancujeme pre štát a región. Je to intenzívne, a tak nechcú riskovať, že sa zraníte." Kamalaniovej láska k snowboardingu ju však pritiahla na svahy, bez ohľadu na sľub, ktorý dala tanečníčkam zo súboru.

"Som posadnutá snowboardingom. Rozhodla som sa vyskúšať niečo nové a urobiť nový trik. Najprv som spadla na brucho a zlomila si rebro," vysvetľuje Kat. Keďže nechcela prísť o miesto v tanečnom tíme, ticho trpela a tvárila sa, že sa nič nestalo, hoci mala veľmi veľké bolesti a nemohla sa hýbať ani dýchať. "Bola som taká vystrašená, že ma vyrazia a nebudem môcť tancovať. Takže som to nepovedala rodičom, trénerom, nikomu, a tak som mohla stále tancovať."

Tanec cez bolesť ju síce udržal v tíme, no bránil jej telu v správnom uzdravení. To viedlo k tomu, že má dnes tretí prsník. Svojim sledovateľom sa zdôverila, že sebadôvera tela pochádza zvnútra a že nereálne štandardy krásy pochádzajú z externých zdrojov, na ktorých nezáleží. "Práve som si uvedomila, že ak sa vám nepáči vaše telo a nenávidíte ho, tak je to preto, že vám niekto iný alebo spoločnosť hovorí, že vaše telo by malo vyzerať určitým spôsobom a vy tomu veríte," uviedla Kamalaniová a jej fanúšikovia jej dali za pravdu.