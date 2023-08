Dovolenkári v Šibeniku zaparkovali pri mori, gigantická chyba! TOTO sa stalo s ich autami, miestni idú do kolien

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ŠIBENIK - Každý by chcel zaparkovať auto blízko pláže, no nie vždy sa to vyplatí. Na vlastnej koži sa o tom presvedčili majitelia vozidiel, ktorí zrejme zabudli na príliv. Ich autá tak skončili v mori. Fotografie pobavili najmä domácich, ktorí niečo podobné nevideli prvýkrát.