Turista Ivan (27) poškodil rímske Koloseum: Jeho výhovorka vás pobúri, to nemôže myslieť vážne!

RÍM - Mladý turista, ktorý bol v júni nakrútený, ako do steny rímskeho Kolosea vyrýva meno svoje a svojej priateľky, tvrdí, že nevedel, aká je táto pamiatka stará. Miestnemu starostovi sa následne za to ospravedlnil, napísal britský denník The Guardian.

Tréner fitness Ivan Dimitrov (27), ktorý žije v britskom Bristole, sa rímskemu starostovi Robertovi Gualtieriovi ospravedlnil po tom, ako do steny Kolosea kľúčom vyryl nápis "Ivan + Hayley 23". Muž, ktorého talianska polícia po päťdňovom pátraní identifikovala ako turistu z Anglicka, v liste napísal, že si až teraz uvedomil závažnosť spáchaného činu. "Týmito riadkami by som sa chcel Talianom a celému svetu od srdca a úprimne ospravedlniť za škody spôsobené na majetku, ktorý je v skutočnosti dedičstvom celého ľudstva," uviedol v liste, ktorý zverejnil denník II Messaggero.

Dimitrov tiež pochválil tých, ktorí "obetavo, starostlivo a s nasadením strážia neoceniteľnú historickú a umeleckú hodnotu Kolosea". Dodal, že sa "s obrovskou hanbou dozvedel o starobylosti pamiatky až po tom, ako ju poškodil".

Mladíka v modrom kvetinovom tričku pri čine nakrútil americký turista, ktorý video zverejnil na YouTube, keď podľa jeho slov strážcovia Kolosea o jeho záznam nejavili záujem. Zábery, na ktorých Američan smejúceho sa vandala častuje vulgárnymi nadávkami, sa vzápätí rýchlo rozšírili na sociálnych sieťach a o Ivana sa začala zaujímať talianska polícia. Momentálne ho vyšetruje pre poškodzovanie kultúrneho dedičstva. V prípade odsúdenia hrozí vandalovi pokuta od 2500 do 15 000 eur a tiež trest odňatia slobody v trvaní od dvoch do piatich rokov. Jeho priateľka nie je obvinená, hoci by podľa tamojších médií mohla byť považovaná za spoluvinníka. Dimitrov právnik Alexandro Maria Tirelli vyhlásil, že jeho klient "je príkladom cudzinca, ktorý sa ľahkovážne domnieva, že v Taliansku je dovolené všetko, dokonca i taký čin, aký by bol v ich krajine prísne potrestaný".

Amfiteáter Flaviovcov vybudovaný z iniciatívy rímskeho cisára Vespasiána v prvom storočí nášho letopočtu slúžil ako aréna pre hry, zápasy gladiátorov a zvierat. Diváci tam napríklad mohli vidieť aj divadelné predstavenia a námorné bitky. Stavba s pôdorysom elipsy s otvorenými arkádami z kameňa a mramoru bývala vysoká 48 metrov, dlhá 189 metrov a široká 156 metrov. Po zákaze hier v piatom storočí zostalo Koloseum opustené, neskôr bolo poškodené množstvom zemetrasení i svojvoľným rozoberaním zo strany obyvateľov Ríma. Na zozname svetového dedičstva UNESCO je od roku 1980.