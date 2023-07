Jeden zo sto ľudí je psychopat: Päť znakov, ktoré ich odhalia! A o týchto témach rozprávajú najradšej

Termín psychopat sa niekedy používa na označenie niekoho, kto sa tak trochu vymyká spoločenským normám. Výskum naznačuje, že každý zo sto ľudí spĺňa kritériá na to, aby bol skutočným psychopatom. Sú nimi antisociálne správanie, neľútosť, klamanie a medziľudská manipulácia, informuje Science Direct. Aj keď sa môže zdať, že jeden zo sto ľudí nie je veľa, znamená to, že je pravdepodobné, že pravidelne prichádzame do kontaktu s psychopatmi. Ako teda týchto ľudí rozpoznať? Vedci prišli s piatimi znakmi na odhalenie psychopata.

Je menej pravdepodobné, že budú zívať

Nezívať, keď to robí niekto iný, je údajne vlastnosť psychopata. Teória hovorí, že nákazlivé zívanie je spojené s empatiou - charakteristickou črtou, ktorú psychopati zvyčajne nemajú. Štúdia Baylorovej univerzity v Texase z roku 2015 sa zamerala na osobnostné črty 135 študentov vrátane chladnokrvnosti, rebelantskej nekonformnosti a egocentrickosti. Experti zistili, že tí, ktorí dosiahli vyššie skóre chladnokrvnosti, mali menšiu pravdepodobnosť zívania, ak to urobil niekto iný. "Jednou z najväčších línií dôkazov je, že nákazlivé zívanie veľmi súvisí s empatiou. Hoci ide o veľmi zaujímavé zistenie, neznamená to, že ak sa vás netýka nákazlivé zívanie, nie je s vami niečo v poriadku," povedal Brian Rundle, doktorand, ktorý sa podieľal na štúdii, pre The Times.

Majú zvláštny spánkový režim

Kontrolný zoznam psychopatických čŕt zahŕňa aj pozitívne osobnostné aspekty, ako je charizma, šarm, kreativita a produktivita. To znamená, že psychopati musia udržiavať svoje mozgy stimulované, čo môže viesť k zvláštnemu spánkovému režimu, pretože zvyčajne zostávajú dlho hore. Podľa doktorky Kathryn Smerlingovej psychopati zvyčajne trpia nespavosťou. "Psychopat má tendenciu mať nezvyčajné spánkové vzorce a je zvyčajne nočný tvor," povedala pre Bustle. Túto teóriu podporil dokument od Petra Jonasona z University of Sydney. Štúdia zistila, že ľudia, ktorí majú tendenciu zostať dlho hore, častejšie prejavovali antisociálne osobnostné črty, ako je narcizmus, psychická manipulácia a psychopatické sklony.

Používajú veľa gest

Používanie rúk, keď rozprávate, nemusí nutne znamenať, že ste psychopat, ale výskum naznačuje, že práve psychopati používajú gestá rúk častejšie. Môže ísť o formu manipulácie, ktorú možno použiť na zdôraznenie konkrétnej časti vety alebo na odvrátenie vašej pozornosti od niečoho. Napríklad v štúdii rozhovorov Davida J. Cooka, Adelle E. Forthovej a Roberta D. Harea z roku 1998 sa zistilo, že psychopati počas rozprávania o svojich zločinoch a rodinnom živote používali viac gest ako nepsychopati.

Hlavou veľmi nehýbu

Vedci tiež zistili, že tí, ktorí majú psychopatické sklony, počas rozprávania nehýbu tak často hlavou. Zistil to tím z University of New Mexico v Albuquerque. Analyzovali pohyby hlavy 507 väzňov počas zaznamenanej konverzácie a zistili, že tí, ktorí majú závažné a v priebehu života pretrvávajúce antisociálne správanie, boli strnulejší ako ostatní. Bol to zaujímavý nález, pretože už v roku 900 pred Kristom sa zistilo, že ľudia, ktorí klamali, sa častejšie vrteli, hýbali hlavami a často žmurkali. Jedna z teórií hovorí, že statický pohyb hlavy môže byť podľa štúdie zámernou taktikou, ktorú používajú ľudia s psychopatickými črtami.

Veľa rozprávajú o jedle, peniazoch a sexe

Poznáte niekoho, kto rád hovorí o jedle, peniazoch a sexe? Nemusí to nevyhnutne znamenať, že ide o psychopata, ale určite sa o týchto témach radi rozprávajú viac ako ostatní. Zistili to výskumníci z Cornell University, ktorí robili rozhovory so štrnástimi psychopatickými mužskými vrahmi a 38 vrahmi, ktorí neboli diagnostikovaní ako psychopati. Počas rozhovorov o zločinoch, ktoré spáchali, sa zistilo, že psychopati nielenže menej ľutovali svoje zločiny, ale tiež častejšie hovorili o troch výnimočných témach - jedle, peniazoch a sexe. Tí, ktorí neboli diagnostikovaní ako psychopati, s väčšou pravdepodobnosťou diskutovali o témach, ako sú sociálne potreby, náboženstvo a rodina.