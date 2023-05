Odborník upozorňuje: Toto by ste nikdy nemali robiť po tom, ako sa spotíte!

LONDÝN - Je prirodzené, že keď sa spotíte, umyjete si okrem tela aj vlasy. Odborník však prezradil, prečo by ste to nikdy nemali robiť. Jeho praktický tip ocenilo množstvo používateľov TikToku. Odborník na vlasovú starostlivosť zároveň odpovedal na otázku, ako často by ste si mali umývať vlasy.

Odborník na vlasovú starostlivosť Jonathan Van Ness prezradil, že by ste si nikdy nemali umývať vlasy po tom, čo sa spotíte. Podľa jeho slov tým môžete ovplyvniť štruktúru vlasov. Jeho alternatíva spočíva vo fénovaní spotených vlasov, čo vedie k zdravšej korune krásy. „Pot je pre vaše vlasy naozaj dobrý. Stačí si vyfúkať vlasy fénom. Vaše vlasy to skutočne milujú. Navyše, kožný maz, ktorý tvoria mazové žľazy v pokožke hlavy, vaše vlasy tiež milujú – je to ako kondicionér od matky prírody. Ak si musíte umývať vlasy viackrát do týždňa, uistite sa, že používate kvalitný šampón a kondicionér,“ uviedol Van Ness vo videu.

Van Ness je známy ako @jvn_official, kaderník a jeden z hostiteľov netflixovej relácie Queer Eye, a pravidelne zdieľa tipy na starostlivosť o vlasy. V novom videu na TikToku okrem iného uviedol, ako často by ste si v skutočnosti mali umývať vlasy. Podľa odborníka je ideálny počet dva až štyrikrát týždenne.

Fanúšikovia si jeho rýchle tipy obľúbili – video získalo viac ako 63 000 pozitívnych reakcií a 550 000 zhliadnutí. „Vždy som premýšľal, ako často si umývať vlasy, ak sa každý deň potím – ďakujem,“ poďakoval jeden z divákov videa. Iní uviedli, že ich mastné vlasy spôsobuje genetika, a tak si ich jednoducho musia umývať častejšie.