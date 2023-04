Dievčina nemohla spávať kvôli priateľovmu chrápaniu: Začala ho nahrávať! Teraz na tom zarába

Ana Malfairová (26) sa minulý rok presťahovala k priateľovi Luisovi (33), spoločný život však veľmi rýchlo narušilo jeho chrápanie. Keď sa Ana sťažovala na to, že v noci nemôže pre piskľavé hlasné chrápanie spávať, mladík to popieral a tvrdil, že to nemôže byť až také zlé, píše New York Post. Napadlo jej preto, že si jeho chrápanie nahrá. "Keď som mu prehrala zvuk, považoval ho za smiešny, a tak som ho nahrávala vždy, keď som mala príležitosť," povedala. V nahrávaní sa rozhodla pokračovať, pričom nazbierala takmer ročný materiál. Napokon dostala nápad osloviť niekoľkých svojich kamarátov - hudobníkov, či by z nahrávok nemohli vytvoriť piesne.

Skladby potom nahrala na Spotify, kde si rýchlo získali popularitu. Účet s názvom "Snoring Machine" má dnes viac ako 16 800 poslucháčov mesačne. Podrobnosti o kanáli zdieľala mladá žena na TikToku. Najpopulárnejším singlom je minútová klasika "Light snoring".

"Úprimne, začalo sa to ako niečo smiešne, keď povedal, že nechrápe a teraz ho môže počuť každý! Mám poslucháčov z celého sveta vrátane Mexika, USA a dokonca aj Japonska," uviedla autorka nápadu, ktorej doteraz zarobil 33 dolárov (30 eur).