Pápežova návšteva Maďarska vrcholí omšou na budapeštianskom Kossuthovom námestí: Zároveň vyzval veriacich, aby boli viac otvorení voči migrantom

Na Kossuthovom námestí pripravili organizátori 20.000 miest na sedenie, na omši sú však prítomné státisíce ľudí stojacich na námestí a v okolitých uliciach, kde sú pripravené veľkoplošné obrazovky. Vstup na námestie bol otvorený o 06.00 h. Veriaci sa nemuseli na omšu zaregistrovať, museli však absolvovať bezpečnostnú kontrolu. František prišiel po 09.00 h papamobilom, ktorým obišiel námestie.

VIDEO Haľko pripomenul pápežove slová: Kým nebude pokoj v srdci, budú vojny

Maďarsko je 41. zahraničnou apoštolskou cestou pápeža

Návštevu hlavy katolíckej cirkvi, ktorá patrí medzi päť najohrozenejších lídrov sveta, sprevádzajú v maďarskom hlavnom meste prísne bezpečnostné opatrenia. Nasadení sú ostreľovači, polícia hliadkuje na zemi i vo vzduchu vrtuľníkmi i dronmi. Maďarsko je 41. zahraničnou apoštolskou cestou pápeža. Stretol sa na nej okrem iných aj s prezidentkou Katalin Novákovou a s premiérom Viktorom Orbánom. Maďarsko bolo v poradí 61. krajinou, do ktorej František zavítal od začiatku svojho pontifikátu.

Galéria fotiek (4) Pápež František počas návštevy v Maďarsku

Zdroj: SITA/AP Photo/Denes Erdos

Haľko pripomenul pápežove slová: Kým nebude pokoj v srdci, budú vojny

Slávnostnú svätú omšu pápeža Františka v nedeľu na Kossuthovom námestí v Budapešti koncelebrovali aj traja slovenskí biskupi, medzi nimi aj pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko. Ten podčiarkol pápežove slová o tom, že vojny budú dovtedy, kým nebudú mať ľudia pokoj v srdci. Na otázku k sobotňajším vyjadreniam hlavy katolíckej cirkvi k víziám Európy Haľko povedal, že tie sú v zásade mierové. Podľa slov pomocného biskupa sa treba všetkými možnými prostriedkami snažiť o to, aby nezomierali nevinní ľudia, a aby nemuseli utekať zo svojich domovov.

"Keď som bol na ukrajinsko-slovenských hraniciach, kde som videl ľudí, ktorí musia opustiť svoje domovy, je to niečo, čo nemožno vyjadriť slovami. S o to väčším presvedčením hovorím, urobme maximum pre to, aby sa nezabíjalo, aby sa nemuselo utekať z vlastného domova, ale aby nastal pokoj," podčiarkol slovenský biskup. V tejto súvislosti Haľko pripomenul slová pápeža Františka, ktorý viackrát vyhlásil: "Kým nebudeme mať pokoj v srdci a pokoj vo vzťahoch, tak budú stále vojny, lebo každá vojna má svoj koreň v ľudskom srdci."

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP Photo

Pápežova návšteva je podľa pomocného biskupa prejavom veľkej pozornosti voči miestnej cirkvi, ale zároveň je to aj signál o tom, že miestna cirkev patrí do univerzálnej cirkvi na celom svete, pretože pápež je pápežom celej cirkvi. "Myslím si, že je duchovným otcom aj mnohých, ktorí sú mimo cirkvi. Oslovuje ich totiž svojím posolstvom," povedal Haľko. Ako dodal, je to aj posolstvom toho, že tí, ktorí sú tu, patria medzi všetkých ostatných, čo vytvárajú veľkú komunitu vyznávačov Ježiša Krista - pravého Boha a pravého človeka.

To, čo hovorí, padá na úrodnú pôdu

O Františkovi Haľko povedal, že je to napriek svojmu veku a chorobe nadšený človek. Pápež František je však podľa jeho slov "úplne zorientovaný a prítomný". "To, čo hovorí, padá na úrodnú pôdu súčasného moderného človeka, to ma veľmi oslovuje," podčiarkol pomocný biskup Haľko.

Pápež František vyzval veriacich, aby boli otvorení voči migrantom

Pápež František vyzval v nedeľu veriacich na Kossuthovom námestí v Budapešti, aby boli otvorení voči migrantom i tým, ktorí sú "pre nás cudzincami či sa od nás odlišujú". Informuje o tom správa agentúry Reuters, ktorá konštatuje, že pápežove vyjadrenia sú v kontraste s protiimigračnou politikou tamojšieho nacionalistického premiéra Viktora Orbána. Len Na Kossuthovom námestí a v jeho okolí za ikonickou neogotickou budovou maďarského parlamentu sa zhromaždilo viac než 50.000 ľudí, ktorí chceli vidieť pápeža. Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi pritom nadviazal na tému, s ktorou začal hneď po svojom piatkovom príchode do Budapešti, keď varoval pred nebezpečenstvami narastajúceho nacionalizmu v Európe.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini

"Aké smutné a bolestivé je vidieť zatvorené dvere," povedal František. "Zatvorené dvere nášho sebectva voči ostatným; zatvorené dvere nášho individualizmu v spoločnosti, kde rastie izolácia; zatvorené dvere našej ľahostajnosti voči znevýhodneným a trpiacim; dvere, ktoré zatvárame pred tými, ktorí sú cudzinci alebo sú iní, než my, pred migrantmi alebo pred chudobnými," uviedol. Populistický premiér Orbán, ktorý sa na omši tiež zúčastnil, sám seba považuje za ochrancu kresťanských hodnôt v krajine. Predseda maďarskej vlády sa okrem iného vyjadril, že nedopustí, aby sa Maďarsko zmenilo na "krajinu imigrantov", ako ostatné štáty v Európe, píše Reuters.