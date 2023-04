Pornoherečka prezradila, ako to naozaj vyzerá pri nakrúcaní filmov pre dospelých: Zašijeme sa do rohu a...

Hviezda Pornhubu Abella Dangerová, ktorá počas pandémie odišla z pornopriemyslu, bola v roku 2022 zvolená za najobľúbenejšiu pornoherečku. Na svojom konte má viac ako 700 videí. Jej nedávne priznanie mnohých prekvapí; prezradila totiž, že pri každom nakrúcaní mala len veľmi málo sexu. O tom, ako to v skutočnosti vyzerá počas procesu vzniku takýchto, prehovorila v podcaste.

"Nikdy som nebola príliš unavená na to, aby som nemala chuť na sex. To bola najlepšia časť mojej práce. Bola to najjednoduchšia a najkratšia časť môjho dňa, trvalo to len 25 minút," uviedla Abella, ktorá často so svojimi kolegami sexovala iba niekoľko minút. "Ak sa vám naozaj páčil chlap alebo žena, s ktorými pracujete, môžete s nimi stráviť celý deň. Niekedy sme sa stretli pred nakrúcaním a zašili sa do rohu predtým, ako sme prišli na scénu. Takto sme si užili intímnu chvíľku, než sme začali pracovať pred hromadou ľudí. Je to veľmi bežná prax v pornopriemysle."

Napriek svojej takmer trojročnej prestávke v pornopriemysle má Dangerová, ktorá žije na Floride, stále obrovskú fanúšikovskú základňu. Jej Instagram sleduje viac ako 9,5 milióna ľudí a pravidelne sa objavuje v striptízovom klube Spearmint Rhino v Dallase. Tiež pôsobí na OnlyFans, ale tvrdí, že sa nevenuje priamo pornu, iba foteniu aktov.