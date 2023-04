Viete, čo o vás prezrádza to, ako pohybujete počítačovou myšou? Budete poriadne prekvapení

ZÜRICH - Úroveň vášho stresu v práci sa dá údajne odpozorovať aj z toho, ako pohybujete počítačovou myšou. K tomuto prekvapivému zisteniu dospeli vedci zo Spolkovej vysokej technickej školy (ETH) so sídlom v Zürichu na základe pozorovaní deväťdesiatich osôb.

Podľa švajčiarskych expertov majú vystresovaní ľudia tendenciu narábať s počítačom inak ako tí, ktorí sú v pohode. Dôvodom je fakt, že zvýšená hladina stresu má negatívny vplyv na motorické schopnosti i na schopnosť mozgu spracovávať informácie. Toto všetko v konečnom dôsledku núti ľudí zúrivo pohybovať myšou. Štúdia tiež zistila, že vystresovaní ľudia búchajú do klávesnice, majú veľa prestávok a robia viac chýb pri písaní. Na druhej strane uvoľnení jedinci síce robia menej a doprajú si dlhšie prestávky, ale toto všetko vedie k menšiemu počtu chýb, ktoré urobia.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Výskumný tím viedla matematička Mara Nägelinová, ktorá povedala: "Ľudia, ktorí sú v strese, pohybujú myšou častejšie, menej presne a na obrazovke prekonávajú väčšie vzdialenosti. Uvoľnení ľudia si na dosiahnutie cieľa vyberajú kratšie a priamejšie trasy myši a práci venujú viac času." Autori experimentu pozorovali deväťdesiat osôb, ktoré vykonávali kancelárske úlohy, pričom mali na sebe zariadenie na monitorovanie srdca. Niektorí účastníci pracovali bez prerušenia, zatiaľ čo iní sa zúčastňovali na pracovných pohovoroch a boli opakovane prerušovaní četovými správami. Vedci zaznamenávali správanie každej osoby pri práci s myšou a klávesnicou. "Boli sme prekvapení, že správanie pri písaní na klávesnici a s myšou bolo lepším ukazovateľom pocitov účastníkov ako srdcová frekvencia," uviedla Nägelinová.

Hoci stres v práci zažívajú muži aj ženy, štúdia z roku 2018 uvádza, že jeho zvýšená úroveň častejšie zabíja mužov so srdcovými problémami. Pracovníci z University College London (UCL) vtedy zistili, že u mužov so srdcovými ťažkosťami je šesťkrát vyššia pravdepodobnosť predčasnej smrti, ak majú stresujúce zamestnanie, a to aj v prípade, ak sa udržiavajú v dobrej kondícii a zdravo sa stravujú. Odborníci sa domnievajú, že jedným z dôvodov je skutočnosť, že muži sú náchylnejší na upchávanie tepien ako ženy, ktoré majú vo všeobecnosti oveľa menšiu pravdepodobnosť výskytu srdcových problémov pred menopauzou.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

"Práca je v dospelosti bežným zdrojom stresu spúšťajúcim prirodzené stresové reakcie, ktoré boli v našom tele naprogramované pred generáciami. Tieto môžu vyústiť do fyzických reakcií na situácie, ako je pracovný stres. Naše zistenia sú dôkazom o tom, že existuje súvislosť medzi pracovným vypätím a rizikom predčasného úmrtia u mužov s kardiometabolickými ochoreniami ako ischemická choroba srdca, mozgová príhoda a cukrovka. Samotná kontrola krvného tlaku a hladiny cholesterolu pravdepodobne nedokáže odstrániť toto nadmerné riziko," vysvetlil Mika Kivimäk z UCL.